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noi.md logonoi
12 Июля 2026, 12:45
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Ион Чебан предупредил о мошеннических схемах с участием детей

Мэр муниципия Кишинёв Ион Чебан заявил, что мошенники начали вовлекать детей в свои схемы, и призвал ответственные органы срочно принять меры.

Ион Чебан предупредил о мошеннических схемах с участием детей.
Ион Чебан предупредил о мошеннических схемах с участием детей.

По словам градоначальника, обращение адресовано как жителям столицы, так и гражданам всей страны, передает noi.md

Ион Чебан отметил, что мэрия Кишинёва будет информировать население о подобных рисках и готова поддержать любые информационные кампании, направленные на предупреждение случаев мошенничества. 

«Мы обращаемся с этим сообщением к каждому жителю столицы, а также ко всем гражданам страны», — заявил мэр.

 Он также призвал компетентные органы усилить информационную работу и принять срочные меры. 

Кроме того, Ион Чебан заявил, что муниципальные власти осуждают любые возможные связи между мошенниками и политическими кругами, информация о которых в последнее время появилась в публичном пространстве. 

При этом мэр не привёл подробностей о конкретных случаях вовлечения детей или о способах, которые используют мошенники.


Источник
noi.md logonoi
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