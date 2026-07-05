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logos.press.md logologos
5 Июля 2026, 08:49
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Чебан требует проведения внеочередного заседания парламента

Депутаты от партии MAN не будут участвовать в консультациях, на которых будут предложены кандидаты на должность премьер-министра.

Чебан требует проведения внеочередного заседания парламента.
Чебан требует проведения внеочередного заседания парламента.

«Партия MAN не примет участия в фиктивных консультациях… Почему лидер правящей партии — тот, кто распределяет микрофоны в парламенте, — не берёт на себя за это ответственность?», — заявил лидер формирования, передает logos-pres.md

Ранее генеральный примар Кишинева Ион Чебан потребовал срочного созыва внеочередного заседания парламента, призвав правительство представить публичный отчет за восемь месяцев работы.

Градоначальник раскритиковал Александру Мунтяну, заявив, что тот уходит с поста премьер-министра на фоне личных обид, тогда как управление государственными деньгами и государственными должностями не допускает подобного отношения. 

«Обидам здесь не место. Речь идет о государственных деньгах, о государственных должностях, о злоупотреблениях, об извлечении выгоды из влияния и о многом другом. На отчет в парламент! Нельзя просто так уйти, заявив: „Вот, я устал, мне надоело, вы меня обидели, и я ушел“. Нет! Мы должны требовать внеочередного заседания парламента с отчетом за эти восемь месяцев правления. И я прошу депутатов настоять на этом. Абсолютно всех. Не должно быть так: „Я пришел, обиделся, взял свою сумочку, американский или какой там у него паспорт и ушел“. На публичный отчет!», — заявил Чебан на расширенном заседании Национального совета партии MAN. 

В то же время Ион Чебан настаивает на том, чтобы на этот публичный отчет явилось и руководство ключевых государственных ведомств, включая Службу информации и безопасности, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Антикоррупционную прокуратуру и Генпрокуратуру. 

Он требует, чтобы бюджетные структуры дали четкие объяснения по поводу того, что происходит с сетями колл-центров и электронным мошенничеством, с наркотиками, назначениями на должности, зарплатами и тендерами. Напомним, правительство под руководством премьер-министра Александру Мунтяну было утверждено и принесло присягу 1 ноября 2025 года. 

В пятницу, 3 июля, он объявил о своей отставке, заявив, что больше не может исполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями.   

Источник
logos.press.md logologos
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