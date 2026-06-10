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rupor.md logorupor
10 Июня 2026, 13:58
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Чебан оспорит решение суда по иску к главе МИД Румынии: Правда на моей стороне

Мэр Кишинева Ион Чебан намерен продолжить судебное разбирательство. Об этом градоначальник написал в своих соцсетях, комментируя решение суда первой инстанции, который отклонил его иск против главы МИД Румынии Оаны Цою.

Чебан оспорит решение суда по иску к главе МИД Румынии: Правда на моей стороне.
Чебан оспорит решение суда по иску к главе МИД Румынии: Правда на моей стороне.

По словам Иона Чебана, действия министра иностранных дел Румынии Оаны Цою и молдавских властей были направлены на то, чтобы подпортить его имидж и помешать встречам с диаспорой за рубежом, передает rupor.md

«Решение о запрете мне въезда в Румынию было сугубо политическим, принятым за два месяца до парламентской избирательной кампании в Республике Молдова. Поэтому я пройду все судебные инстанции, так как знаю, что правда на моей стороне. До сегодняшнего дня мне не представили ни одного документа или акта, который бы доказывал или лежал в основе принятого против меня политического решения», — заявил мэр.

В своем заявлении столичный мэр также подверг критике профессиональную деятельность румынского чиновника и высказался о текущем положении дел в соседней стране:

«Госпожа министр, как и те, кто сидит дома, является частью провального правительства, находящегося в отставке, которое не умело делать ничего другого, кроме как существенно повышать налоги для румын за Прутом, брать новые крупные долги для государства, инициировать продажу важных государственных активов и издеваться над экономическими агентами».

При этом мэр муниципия Кишинев добавил, что произошедший судебный спор не повлияет на реализацию совместных проектов столицы с румынскими коллегами и сотрудничество будет продолжено.

Судебное разбирательство началось после того, как 9 июля 2025 года министерство иностранных дел Румынии запретило Иону Чебану въезд в страну и на всю территорию Шенгенской зоны по соображениям национальной безопасности. Позже министр иностранных дел Румынии Оана Цою публично пояснила, что это связано с «зафиксированными сложными связями» Чебана с представителями России. Градоначальник обвинения опроверг и потребовал доказательств, однако Оана Цою ответила отказом:

«Румыния ничем не обязана Чебану, так как он не румынский гражданин. Кроме того, Румыния не обязана рассказывать Чебану все подробности, которые есть у страны на него».

После этого заявления Ион Чебан поручил юристам подготовить иск в суд, требуя признать слова министра клеветой и взыскать с нее символическую компенсацию в один лей. Суд первой инстанции полностью отклонил этот иск, однако данное решение еще не окончательное и может быть обжаловано.

Источник
rupor.md logorupor
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