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noi.md logonoi
1 Июля 2026, 13:48
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Чебан: Требуем публикации о всех зарплатах и доходах людей, трудоустроенных PAS

Мэр Кишинева Ион Чебан потребовал транспарентной публикации информации о всех зарплатах и доходах людей, трудоустроенных правящей партией «Действие и солидарность» (PAS) в правительстве, министерствах, парламенте, президентуре.

Чебан: Требуем публикации о всех зарплатах и доходах людей, трудоустроенных PAS.
Чебан: Требуем публикации о всех зарплатах и доходах людей, трудоустроенных PAS.

Он также требует публикации информации о зарплатах экспертов, работающих во всех государственных учреждениях и получающих зарплаты в тысячи евро, передает noi.md

«Люди должны знать эту информацию. Мы передадим эти запросы официально», - заявил Ион Чебан.

Источник
noi.md logonoi
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