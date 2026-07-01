1 Июля 2026, 13:48
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Чебан: Требуем публикации о всех зарплатах и доходах людей, трудоустроенных PAS
Мэр Кишинева Ион Чебан потребовал транспарентной публикации информации о всех зарплатах и доходах людей, трудоустроенных правящей партией «Действие и солидарность» (PAS) в правительстве, министерствах, парламенте, президентуре.
Он также требует публикации информации о зарплатах экспертов, работающих во всех государственных учреждениях и получающих зарплаты в тысячи евро, передает noi.md
«Люди должны знать эту информацию. Мы передадим эти запросы официально», - заявил Ион Чебан.