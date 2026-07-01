Чебан: Требуем публикации о всех зарплатах и доходах людей, трудоустроенных PAS.

Мэр Кишинева Ион Чебан потребовал транспарентной публикации информации о всех зарплатах и доходах людей, трудоустроенных правящей партией «Действие и солидарность» (PAS) в правительстве, министерствах, парламенте, президентуре.

Он также требует публикации информации о зарплатах экспертов, работающих во всех государственных учреждениях и получающих зарплаты в тысячи евро, передает noi.md

«Люди должны знать эту информацию. Мы передадим эти запросы официально», - заявил Ион Чебан.