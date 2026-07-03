Чебан обвиняет власти в «рейдерских атаках» на компании: Рэкет 90-х, но легализованный.

Мэр Кишинева Ион Чебан утверждает, что в Республике Молдова якобы происходят «рейдерские атаки» на частные компании, в том числе FlyOne и Rompetrol.

В видеообращении он обвинил власть в том, что она использует государственные учреждения в интересах людей, близких к PAS, передает rupor.md

«В наши дни в стране-кандидате на вступление в Европейский союз происходит рейдерство 90-х. Только оно легализовано, и через представителей власти, путем серьезных злоупотреблений, у одних отбирают бизнесы и освобождают место для людей партии PAS», — заявил Ион Чебан.

Глава столицы заявил, что якобы есть сигналы о давлении на такие компании, как FlyOne и Rompetrol.

«У нас большие вопросы к компании FlyOne, у меня лично, и я знаю, что у многих других тоже. Но то, как уничтожают бизнес, чтобы потом бандитскими методами его забрать, это не про страну-кандидата на вступление в Европейский союз», — сказал Чебан.

Говоря о Rompetrol, он заявил, что компания якобы стала объектом проверок после политических решений.

«Сегодня уже атакуют другую компанию, в этом смысле как политической дубинкой, такую как Rompetrol с 10 станциями. Якобы что-то не понравилось какому-то лидерку из PAS, и он направил на эти компании проверки и так далее», — заявил мэр.

По словам Чебана, такие действия якобы посылают негативный сигнал инвесторам.

«Такие сигналы серьезно воспринимаются и внутри страны, и за ее пределами людьми, которые хотят инвестировать в эту страну. Хуже, чем сейчас, не было никогда. И никто не отвечает. (…) Зарплаты, рейдерство против бизнеса, плохая экономическая ситуация, худшая социальная ситуация и так далее. Все во имя большой цели», — добавил Ион Чебан.

Realitatea запросила реакцию у представителей PAS, однако на момент публикации они не ответили.