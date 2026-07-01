Чебан о заражении сальмонеллой в гостинице: Проводится расследование, результаты пока неизвестны

Министр здравоохранения Эмиль Чебан сегодня, 1 июля, прокомментировал случай заражения сальмонеллой в одном из отелей столицы.

«С 23 по 26 июля в этом отеле прошло мероприятие, в ходе которого 12 человек, включая ребенка, обратились с жалобами на желудочно-кишечные расстройства. После проведенных обследований у этих людей была выявлена сальмонелла. Это патология, вызванная пищевым отравлением», - говорит министр, передает realitatea.md

По словам министра, сальмонелла часто встречается в яйцах, курице, утке, индейке и другой домашней птице.

«У жителей взяты образцы, проводится эпидемиологическое расследование случаев заболевания, результаты пока неизвестны. Выявляется очаг вспышки, и работает междисциплинарная группа, в которую входят сотрудники АНСП и муниципальных властей», — сказал Чебан.