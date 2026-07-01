theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
1 Июля 2026, 17:00
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Чебан о заражении сальмонеллой в гостинице: Проводится расследование, результаты пока неизвестны

Министр здравоохранения Эмиль Чебан сегодня, 1 июля, прокомментировал случай заражения сальмонеллой в одном из отелей столицы.

Чебан о заражении в гостинице: Проводится расследование, результаты пока неизвестны.
Чебан о заражении в гостинице: Проводится расследование, результаты пока неизвестны.

«С 23 по 26 июля в этом отеле прошло мероприятие, в ходе которого 12 человек, включая ребенка, обратились с жалобами на желудочно-кишечные расстройства. После проведенных обследований у этих людей была выявлена сальмонелла. Это патология, вызванная пищевым отравлением», - говорит министр, передает realitatea.md

По словам министра, сальмонелла часто встречается в яйцах, курице, утке, индейке и другой домашней птице.

«У жителей взяты образцы, проводится эпидемиологическое расследование случаев заболевания, результаты пока неизвестны. Выявляется очаг вспышки, и работает междисциплинарная группа, в которую входят сотрудники АНСП и муниципальных властей», — сказал Чебан.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте