Тофан: Чебана не убрали из минздрава Молдовы за критику налоговой реформы.

Эмиль Чебан не покинул Министерство здравоохранения Республики Молдова из-за своей критики бюджетно-налоговой политики на 2027 год.

Василий Тофан заверил депутатов, что решение о возвращении Чебана в Медуниверситет было принято по взаимному согласию, передает rupor.md

В июне возглавляемое Чебаном Министерство здравоохранения подготовило отрицательное заключение на семи страницах по проекту налоговой реформы. Она предусматривала унификацию НДС на уровне 20% и отмену ряда сниженных ставок.

Чебан предупреждал, что изменения приведут к цепному подорожанию лекарств и медицинских материалов, увеличат расходы больниц и сократят возможности государства компенсировать препараты людям с хроническими заболеваниями и представителям уязвимых категорий.

«Конечно, мы все хотим, чтобы налогов собиралось как можно больше и чтобы эти деньги направлялись на социальную сферу и медицину. Но сегодня Республика Молдова к такому не готова», — говорил Чебан.

На заседании парламента Тофана спросили, не стала ли такая позиция причиной замены министра здравоохранения в предложенном составе правительства.

«Я очень уважаю Эмиля Чебана. Он действительно принципиальный человек, который очень многого добился в медицинской сфере. Хочу заверить, что его высказывание по вопросу повышения НДС не является причиной, по которой он не вошел в правительство», — ответил кандидат в премьеры.

По словам Тофана, они вместе решили, что Чебан вернется к руководству Государственным университетом медицины и фармации имени Николая Тестемицану.

«Мы вместе с Эмилем Чебаном решили, что будет именно такой формат. Он вернется на должность ректора Государственного университета медицины и фармации, поскольку хочет продолжить эту работу. При этом он останется частью расширенной команды. Более того, Эмиль Чебан поддерживает кандидатуру Александра Гаснаша и хорошо о нем отзывается», — сообщил Тофан.

Александр Гаснаш, предложенный на должность министра здравоохранения Молдовы, является врачом-неврологом и ранее занимал должность государственного секретаря Минздрава. По оценке Тофана, он хорошо знает как профессиональные, так и системные проблемы здравоохранения.