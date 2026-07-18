Чебан о правительстве Тофана: Те же лица, только в другом амплуа.

Председатель партии MAN Ион Чебан раскритиковал новый состав правительства, заявив, что в нем остались «те же лица, только в другом амплуа».

«Речь идет о так называемом правительстве. Людей продолжают обманывать и обворовывать те же самые некомпетентные люди. Ничего не изменится, клан PAS лишь расширяет свои "щупальца" и продолжает жить припеваючи за счет людей. Вчера воровали яйцо, сегодня воруют уже всю страну», — написал Чебан в социальных сетях, сообщает stiri.md

Мэр столицы также выразил недовольство тем, что в новое правительство вошли министры, владеющие бизнесом, компаниями и получающие многомиллионные доходы, тогда как, по его словам, «в Республике Молдова каждый третий гражданин оказался за чертой бедности».

«Стране необходимы досрочные выборы. Возможно, на этот раз граждане поймут происходящее и откроют глаза», — заключил лидер MAN.