Чебан — на обвинения мэра Бухареста: Не имею отношения к политическому кризису в Румынии.

Мэр Кишинёва Ион Чебан отверг заявления мэра Бухареста Чиприана Чуку о том, что он якобы заранее знал о назначении Адриана Вештя премьер-министром Румынии.

Реакция столичного градоначальника последовала после того, как Чиприан Чуку заявил в интервью телеканалу Digi24, что во время конференции в Сингапуре Ион Чебан якобы показал ему на телефоне сообщение, из которого следовало, что тот уже знал о предстоящем назначении Адриана Вештя ещё до того, как эта информация стала известна лидерам PNL, пишет omniapres.md

«Я обсуждал с господином Чуку проекты и общаюсь с очень многими людьми в Румынии: политиками, представителями академической среды, известными личностями, но подобные заявления являются выходящими за рамки обычного», — заявил Чебан.

В конце своего сообщения мэр выразил надежду, что Румыния преодолеет нынешний политический кризис «в интересах своих граждан и региональной стабильности».

«Я слежу за заявлениями, которые звучат в публичном пространстве в мой адрес, где меня необоснованно обвиняют в том, что я якобы имею какое-либо отношение к политическому кризису в Румынии. Я не имею понятия, о чём говорит мэр Бухареста и каким образом я мог бы быть к этому причастен. Считаю эти заявления безосновательными и не имеющими под собой никакой реальной почвы», — заявил Ион Чебан.