Чебан о загрязнении реки Бык: Это фейк от интернет-троллей.

Мэр Кишинева Ион Чебан опроверг информацию о незаконных сбросах в реку Бык, появившуюся в социальных сетях 19 июля.

Как рассказали в мэрии столицы, выехавшие на место эксперты ничего не обнаружили, а подобные публикации он назвал «фальшивками», распространяемыми «несколькими троллями», пишет rupor.md

В своем официальном заявлении Ион Чебан отметил: «Это фейк, распространяемый несколькими троллями, а на месте эксперты ничего не обнаружили». Мэр также добавил, что в случае реальных сбросов отвечать должно Министерство окружающей среды, а не мэрия или Apă-Canal Chișinău.

По мнению Чебана, такие сообщения продвигаются, чтобы «отвлечь внимание людей от реальных проблем», таких как рост цен, стоимость газа, «вредные реформы и исход молодежи».

Публичная реакция мэра последовала за публикацией в социальных сетях фото и видеоматериалов, на которых жители города зафиксировали изменение цвета воды в реке Бык 19 июля.