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rupor.md logorupor
20 Июля 2026, 16:57
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Чебан о загрязнении реки Бык: Это фейк от интернет-троллей

Мэр Кишинева Ион Чебан опроверг информацию о незаконных сбросах в реку Бык, появившуюся в социальных сетях 19 июля.

Чебан о загрязнении реки Бык: Это фейк от интернет-троллей.
Чебан о загрязнении реки Бык: Это фейк от интернет-троллей.

Как рассказали в мэрии столицы, выехавшие на место эксперты ничего не обнаружили, а подобные публикации он назвал «фальшивками», распространяемыми «несколькими троллями», пишет rupor.md

В своем официальном заявлении Ион Чебан отметил: «Это фейк, распространяемый несколькими троллями, а на месте эксперты ничего не обнаружили». Мэр также добавил, что в случае реальных сбросов отвечать должно Министерство окружающей среды, а не мэрия или Apă-Canal Chișinău.

По мнению Чебана, такие сообщения продвигаются, чтобы «отвлечь внимание людей от реальных проблем», таких как рост цен, стоимость газа, «вредные реформы и исход молодежи».

Публичная реакция мэра последовала за публикацией в социальных сетях фото и видеоматериалов, на которых жители города зафиксировали изменение цвета воды в реке Бык 19 июля.

Источник
rupor.md logorupor
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