Чебан из Сингапура ответил на петицию: Салюту «Да», наркотикам «Нет».

Кроме того, градоначальник коснулся и темы наркотиков, передает rupor.md

Ранее группа граждан запустила онлайн-петицию с требованием отменить фейерверк из-за экологических рисков и неоправданных бюджетных расходов, на что в городской администрации ответили обвинениями в адрес центральных властей, упрекнув их в попытках «испортить праздник». В мэрии уточнили, что сами молодые люди «уже пишут о том, что ждут это событие».

Чебан, который в эти минуты находится в Сингапуре, добавил: «Они хотят запретить, а мы встречаемся 19 июня». Согласно официальной программе, молодежная вечеринка в честь сдачи экзаменов на степень бакалавра начнется у Водонапорной башни в 19:00, а сам фейерверк намечен на 22:00.

Мэр столицы, принимающий участие во Всемирном саммите мэров в Сингапуре, провел параллель между жестким подходом к управлению в азиатской стране и ситуацией в Молдове, отметив, что «в Сингапуре нулевая толерантность к наркотикам», в то время как в нашей стране, по мнению Чебана, это явление вышло из-под контроля, а центральные власти «делают вид, что не видят проблемы».



