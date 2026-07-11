Чебан о проблемах Бельцкой больницы: Сформировались кланы, начался буллинг.

Министр здравоохранения Эмил Чебан заявил, что в Бельцкой клинической больнице «сформировались кланы», которые негативно повлияли на работу учреждения, а неудовлетворительное состояние пищеблока годами оставалось без решения.

Заявление прозвучало после проверки, проведённой 9 июля, вследствие публикации в публичном пространстве фотографий из помещений пищеблока больницы, передает rupor.md

По словам министра, проблемы были известны ещё с 2023 года. Он сослался на информационную записку, в которой состояние помещения для обработки овощей описывалось как «плачевное». В документе рекомендовались срочный ремонт, закупка оборудования и улучшение условий транспортировки готовой пищи.

«Пишется обо всём этом беспорядке. Там говорится, что необходимо делать инвестиции, нужно что-то менять уже длительное время. И сегодня тот же Георге Брынза со своей командой публикует всё это в Telegram. Поэтому я возлагаю ответственность на всех вас, потому что все эти годы вы это терпели», — заявил Эмиль Чебан.

Министр отметил, что капитального ремонта пищеблока никогда не проводилось, а внутри учреждения за последние годы сформировались группы интересов.

«Сформировались кланы, начался буллинг, и страдает весь имидж Бельцкой больницы. Ситуация, которую я увидел сегодня в столовой, многое говорит о состоянии учреждения», — сказал министр.

После проверки Министерство здравоохранения распорядилось временно перенести пищеблок в другое помещение до 13 июля. Там он будет работать до завершения ремонта существующих помещений.

Также для разработки технического проекта нового пищеблока будет выделено 556 тысяч леев. Средства предназначены исключительно для проектных работ.

Скандал разгорелся после того, как 7 июля были опубликованы фотографии из отдела обработки овощей и фруктов. Администрация больницы позже заявила, что снимки были сделаны в помещении для мойки и очистки овощей, а не в зоне приготовления пищи.

По данным NordNews, недостатки пищеблока фиксировались ещё в 2023 году, однако предложенные меры так и не были реализованы. Бывший директор учреждения Георге Брынза обвинения министра не прокомментировал.