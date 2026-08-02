Чебан: Если ситуация в Вадул-луй-Водэ критическая, нужно срочно созвать Совет безопасности.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан рассказал о работе водозаборной станции в Вадул-луй-Водэ.

Он отметил, что в последние две недели ее сотрудники практически круглосуточно работают, чтобы быть готовыми к любому развитию событий, передает realitatea.md

По словам мэра, если ситуация действительно настолько критическая, как о ней говорят, необходимо в срочном порядке созвать Совет безопасности.

Заявления прозвучали на фоне обсуждений состояния инфраструктуры, обеспечивающей водоснабжение столицы.



