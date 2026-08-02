2 Августа 2026, 12:15
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Чебан: Если ситуация в Вадул-луй-Водэ критическая, нужно срочно созвать Совет безопасности.
Чебан: Если ситуация в Вадул-луй-Водэ критическая, нужно срочно созвать Совет безопасности
Генеральный примар Кишинева Ион Чебан рассказал о работе водозаборной станции в Вадул-луй-Водэ.
Он отметил, что в последние две недели ее сотрудники практически круглосуточно работают, чтобы быть готовыми к любому развитию событий, передает realitatea.md
По словам мэра, если ситуация действительно настолько критическая, как о ней говорят, необходимо в срочном порядке созвать Совет безопасности.
Заявления прозвучали на фоне обсуждений состояния инфраструктуры, обеспечивающей водоснабжение столицы.