В Днестре у Вадул-луй-Водэ пропал молодой человек: работают водолазы

Утром 31 июля 2026 года, в 09:40, в службу 112 поступило сообщение с просьбой направить водолазов ГИЧС, после того как человек пропал в водах Днестра на пляже в городе Вадул-луй-Водэ.

В Днестре у Вадул-луй-Водэ пропал молодой человек: работают водолазы.