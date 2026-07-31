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31 Июля 2026, 11:41
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В Днестре у Вадул-луй-Водэ пропал молодой человек: работают водолазы

Утром 31 июля 2026 года, в 09:40, в службу 112 поступило сообщение с просьбой направить водолазов ГИЧС, после того как человек пропал в водах Днестра на пляже в городе Вадул-луй-Водэ.

В Днестре у Вадул-луй-Водэ пропал молодой человек: работают водолазы.
В Днестре у Вадул-луй-Водэ пропал молодой человек: работают водолазы.

По предварительной информации, группа молодых людей купалась в реке. Один из них вошел в воду и больше не появился на поверхности. Оставшиеся на берегу друзья сразу же вызвали экстренные службы.

На место происшествия прибыли водолазы Регионального поисково-спасательного управления №1 ГИЧС, которые проводят подводные поисковые работы.

Обстоятельства случившегося предстоит установить компетентным органам.

Источник
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