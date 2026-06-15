В Фалештском районе пять сел объединяются ради привлечения инвестиций.

Цель слияния — повышение качества государственных услуг для граждан и привлечение инвестиций в развитие общин, передает rupor.md

В рамках правительственной программы добровольного объединения данные населенные пункты получат финансовые стимулы от исполнительной власти. Местные администрации уже согласовали распределение будущих дотаций. Все выделенные средства будут направлены исключительно на модернизацию местной инфраструктуры: ремонт дорог, обновление систем уличного освещения и проведение водопровода.

Мэр села Глинжены Виорел Зарижа подчеркнул, что решения об объединении были поддержаны большинством местных советников в каждом из сел. По его словам, реформа открывает новые экономические возможности для региона, которые были недоступны малым населенным пунктам по отдельности.

Процесс запущен в рамках масштабной реформы местного публичного управления, концепцию которой правительство представило после широких публичных консультаций с участием более 4 500 граждан и мэров. Недавно парламент упростил профильное законодательство, чтобы ускорить процедуру слияния административных единиц.

На сегодняшний день реформа демонстрирует высокую динамику на национальном уровне: