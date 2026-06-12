Ряд сел получат финансирование на ремонт дорог и водопроводов.

Всего на конкурс в этом году было подано 123 заявки, из которых специальная комиссия отобрала 33 проекта, набравших наибольшее количество баллов. Из государственного бюджета на реализацию этих инициатив выделено 10 миллионов леев (до 300 тысяч леев на один проект). Общая же стоимость всех проектов значительно выше, так как финансирование осуществляется по формуле «1+3»: финансовый вклад диаспоры дополняется средствами из госбюджета, местных властей и внешних партнеров по развитию, передает rupor.md

Отобранные проекты охватывают сферы инфраструктуры, образования, культуры, энергоэффективности и водоснабжения. В населенных пунктах запланированы:

Установка систем уличного освещения на основе солнечной энергии;

Монтаж насосов для подачи питьевой воды и ремонт водопроводов;

Создание и модернизация зон отдыха, парков и спортивных площадок;

Ремонт местных дорог, школ и детских садов.

Цель программы «Diaspora Acasă Reușește DAR 1+3» — использование потенциала диаспоры для социально-экономического развития населённых пунктов Молдовы.