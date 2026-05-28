28 Мая 2026, 11:38
Чебан: Партия MAN инициирует референдум в Кишиневе

Партия «Национальное альтернативное движение» (MAN) инициирует процедуру организации местного референдума в муниципии Кишинев.

Референдум инициируется, чтобы узнать мнение жителей относительно намерения перевести учебные заведения из ведения местных властей в подчинение Министерства образования и исследований, передает noi.md

Об этом заявил сегодня мэр столицы Ион Чебан в ходе выступления у здания Национальной филармонии.

По словам градоначальника, возглавляемое им политическое формирование предложит данную инициативу как на муниципальном уровне, так и Парламенту Республики Молдова. Юристам MAN предстоит проанализировать технические детали для запуска процесса всенародного голосования.

«Национальное альтернативное движение инициирует процедуру референдума. Хотите по-европейски? Давайте сделаем как в Нидерландах, во Франции, как во многих других государствах. Давайте спросим людей, хотят ли они этого?», — заявил Ион Чебан. 

Предлагаемый референдум должен охватить два основных вопроса: реформу местного публичного управления и управление учебными заведениями. Мэр уточнил, что при проведении плебисцита в столице будет учитываться особый статус населенного пункта. 

Ион Чебан особо подчеркнул масштабы образовательной инфраструктуры Кишинева, отметив, что в муниципии функционируют более 330 учебных заведений, в которых работают 17 000 сотрудников и обучаются 108 000 учащихся. Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) пока никак не прокомментировала официальной реакцией заявления мэра Кишинева.

Источник
