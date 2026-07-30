Чебан: Артезианские скважины обеспечивают до 15% потребностей Кишинева в воде.

По его словам, все они находятся в рабочем состоянии, а ответственные службы занимаются их модернизацией, передает stiri.md

«Все 26 скважин вместе обеспечивают до 32 тысяч кубометров воды в сутки, что составляет около 15% от ежедневного потребления муниципия», — подчеркнул градоначальник.

Чебан также отметил, что основным источником водоснабжения жителей Кишинева остается река Днестр. Вода поступает через водозаборную станцию в Вадул-луй-Водэ, которая покрывает 80–90% потребностей города.

«В настоящее время мы проводим ряд работ по защите водозаборной станции в Вадул-луй-Водэ, а также реализуем другие меры по обеспечению ее безопасности», — уточнил Ион Чебан.

Заявления мэра прозвучали после того, как министр окружающей среды Георге Хаждер призвал градоначальника проинформировать жителей о состоянии артезианских скважин и других альтернативных источников водоснабжения на фоне продолжающегося снижения уровня воды в Днестре из-за засухи и сокращения запасов воды в Новоднестровском водохранилище на территории Украины.