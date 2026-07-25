Тромбицкий: Как только существенно снизится сброс вниз реки, Кишинев вполне может остаться без воды

Обмеление Днестра обострило дискуссию о безопасности питьевой воды в столице и состоянии главной водной артерии страны.

Эколог Илья Тромбицкий рассказал, почему сложилась нынешняя ситуация, грозят ли Кишиневу перебои с водоснабжением и как можно исправить экологический кризис, пишет rupor.md

В каком состоянии Днестр этим летом

Как отмечает Илья Тромбицкий, ситуация в этом году уникальна из-за крайне малого количества воды в бассейне Днестра. Уровень реки сам по себе говорит о немногом, поскольку основной объем воды аккумулирован в Днестровском водохранилище, чей потенциальный объем составляет около трех кубических километров. Именно оттуда идет регулирование стока.

«Два года назад, 1 июня 2024 года, когда ситуация тоже была не очень хорошая, но лучше, чем сегодня, собрались гидрологи Молдовы и Украины, и Украина пообещала давать 100 кубических метров в секунду в молдавском секторе Днестра», — поясняет эколог.

Эта договоренность сохранялась до настоящего времени. Однако, по словам эксперта, предыдущая гидрологическая засуха в регионе привела к тому, что зимние осадки в большей степени впитались в почву, чем стекли. Сегодня в самом водохранилище воды очень мало. Сток с Карпат колеблется от 30 до 60 кубических метров в секунду, тогда как сброс вниз удерживается на уровне 100 кубометров в секунду. Из-за этого уровень водохранилища постоянно снижается.

Угрожает ли Кишиневу дефицит воды

Объективно от водоснабжения из Днестра сильно зависят два города — Хотин в Украине и Кишинев. По оценке Ильи Тромбицкого, в Хотине запас уровня водохранилища составляет еще примерно два метра. В столице Молдовы ситуация выглядит сложнее: при текущем сбросе в 100 кубометров в секунду уровень воды составляет около 8,45 метров над уровнем моря при допустимом минимуме 8,30 метров. Запас составляет всего 15 сантиметров.

«Как только существенно снизится сброс вниз реки, Кишинев вполне может остаться без воды, и несмотря на предыдущие тревоги, которые у нас по аналогичному поводу были… вот пока не готовы эти самые артезианские скважины для того, чтобы Кишинев имел альтернативный источник воды хотя бы на короткий период», — констатирует эксперт.

По его словам, отсутствие таких резервов является недоработкой. Уровень водохранилища снижается на 6–7 сантиметров в сутки. Для Хотина это означает запас примерно на месяц с небольшим, а для Кишинева сроки зависят от объемов дальнейших сбросов воды.

Что решит Днестровская комиссия

На последнем заседании Днестровской комиссии было решено, что Украина сохранит прежний расход воды в 100 кубических метров в секунду до конца июля. 31 июля состоится еще одно внеочередное заседание комиссии, где стороны обсудят допустимый расход воды в нижнее течение.

Илья Тромбицкий уверен, что сброс на уровне 70 кубометров в секунду абсолютно неприемлем для водоснабжения Кишинева. Несколько дней такую разницу можно компенсировать за счет Дубоссарского водохранилища, но оно обладает слишком малым объемом. По мнению эколога, обсуждать можно объем в 90 кубометров в секунду, а все, что ниже, уже проблематично.

Состояние экосистемы и климатические вызовы

Когда речь заходит о питьевой воде и критических проблемах, потребности экосистемы отходят на второй план, отмечает эколог. Они нарушены уже несколько лет, и Днестр продолжает деградировать. В текущем году, как и в прошлом, не проводился весенний экологический попуск — искусственный разлив реки для залива прибрежных лугов, нереста рыбы и промывки русла.

Илья Тромбицкий подчеркивает, что за период с 1922 по 2026 год (пять лет) почти нормальный экологический попуск был зафиксирован только в 1923 году. Это связано с изменением климата, к которому необходимо адаптироваться.

Как остановить обмеление и восстановить реку

По мнению эксперта, для спасения реки и стабилизации гидрологического режима необходимо комплексное решение нескольких задач:

Восстановление лесов в Карпатах. Молдавии следует настойчивее действовать в рамках Днестровской комиссии. Вырубка в горах велась долгие годы без достаточного восстановления, из-за чего нарушена способность горных лесов аккумулировать влагу.

Пересмотр программы облесения в Молдове. По словам эколога, средства нужно направить на эффективные методы посадки, увеличение числа питомников и исследование местных устойчивых культур. Программа не должна сводиться лишь к обеспечению топливом сельского населения.

Борьба с распространением акации. Около 80% лесопосадок сегодня составляют акации — американские деревья, которые ухудшают гидрологический режим, потребляют больше влаги, чем местные виды, и вытесняют другую растительность.

Изменение землепользования. В Молдове от 55% до 60% земель являются сельскохозяйственными, причем значительная часть занята однолетними культурами, которые теряют влагу быстрее многолетних садов и виноградников. Избыток сельхозземель эксперт предлагает пустить на восстановление гидрологического режима.

Проблемы малых ГЭС. На малых горных реках активно строятся малые гидроэлектростанции. Они одевают реки в бетон и трубы, нарушают гидрологический режим, уничтожают леса и лишают местных жителей доходов от туризма ради выгоды инвесторов.

Сотрудничество с Украиной. Обеим странам необходимо тесное и доброжелательное сотрудничество в бассейне реки, а также более четкая координация работы гидроэнергетиков, которые зачастую действуют автономно в собственных интересах.

Ситуация с загрязнением воды

Касаясь недавнего весеннего инцидента с загрязнением Днестра, Илья Тромбицкий сообщил, что, по его неофициальным данным, речь шла о загрязнении нефтепродуктами, а не о полихлорированных бифенилах (ПХБ), как предполагалось ранее.

«Это не было наибольшим злом в плане загрязнения, и я сейчас… можно уже спокойно пользоваться водой из Днестра и не беспокоиться. Грязь ушла вниз, фильтры стоят, но главное, что там нет ПХБ больше, то есть там нет его просто в силу того, что характер загрязнения был ограничен нефтепродуктами», — пояснил он.

При этом эколог отметил, что украинская сторона знала о ситуации, но хранила молчание, что «мягко говоря, не очень культурно». В заключение эксперт подчеркнул, что работа Днестровской комиссии и ее рабочих групп полезна и дает результаты, однако стороны должны лучше слышать друг друга.