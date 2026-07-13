Apă-Canal Chișinău просит повысить тариф на воду более чем на 11%.

Жители Кишинёва могут столкнуться с очередным повышением платы за воду и канализацию.

Компания Apă-Canal Chișinău подала в Национальное агентство по регулированию в энергетике заявку на пересмотр тарифов, объясняя необходимость увеличения ростом эксплуатационных расходов, передает bani.md

Согласно предложению оператора, тариф на питьевую воду может вырасти с 13,99 лея до 15,55 лея за кубический метр. Это означает повышение примерно на 11,2%. Тариф на услуги канализации предлагается увеличить с 7,40 лея до 7,68 лея за кубический метр, что составляет рост почти на 4%.

В Apă-Canal Chișinău заявляют, что пересмотр тарифов связан с увеличением затрат на деятельность предприятия. Согласно расчётам компании, общие расходы в 2026 году могут составить около 965 миллионов леев, тогда как оценка НАРЭ составляет примерно 923 миллиона леев.

Среди основных факторов роста расходов оператор указывает увеличение затрат на оплату труда, электроэнергию, амортизацию оборудования и другие обязательные платежи.

При этом компания прогнозирует, что в 2026 году обеспечит подачу более 47 миллионов кубометров питьевой воды и отвод около 44,5 миллиона кубометров сточных вод.

Одновременно Apă-Canal сообщает о прогнозируемых технологических расходах и потерях воды в объёме 17,25 миллиона кубометров, что составляет около 25,9% от общего объёма воды, поступающей в систему.

В рамках того же обращения оператор предлагает снизить отдельные тарифы: на производство и транспортировку воды для последующего распределения — с 6,26 лея до 6,01 лея за кубический метр, а также уменьшить стоимость технологической воды.

Окончательное решение по изменению тарифов должна принять Национальное агентство по регулированию в энергетике после рассмотрения заявки.