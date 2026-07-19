CALM призвал Тофана пересмотреть реформу местного публичного управления.

Конгресс местных властей (CALM) предупреждает, что реформа местного публичного управления несёт риски с точки зрения законности и может негативно повлиять на местную демократию, а также на европейский курс Республики Молдова.

На встрече с назначенным премьер-министром Василием Тофаном представители местных властей призвали пересмотреть реформу и разрабатывать её в рамках реального диалога с местными администрациями, передаёт ipn.md

Представители CALM заявляют, что процесс реформы не может навязываться без эффективных консультаций с теми, кто будет её реализовывать. По их словам, местные власти были отстранены от процесса, а паритетная комиссия — площадка для диалога между Правительством и органами местного публичного управления — не собиралась почти год. Кроме того, в CALM считают установленный срок до 31 июля для добровольного объединения населённых пунктов нереалистичным и противоречащим законодательным положениям.

В ходе встречи организация предложила пересмотреть реформу местного публичного управления путём усиления децентрализации и финансовой автономии мэрий. Среди предложений — реорганизация второго уровня местного публичного управления, укрепление роли городов в региональном развитии, продление периода добровольного объединения населённых пунктов и принятие мер по налоговой децентрализации.

CALM также обратил внимание на трудности, с которыми сталкиваются мэрии при реализации проектов, финансируемых за счёт европейских фондов. По мнению организации, отсутствие механизмов софинансирования и предварительного финансирования может заблокировать важные инвестиционные проекты, поскольку многие местные администрации не располагают необходимыми средствами для покрытия расходов до возмещения затрат.

Кроме того, организация призвала ускорить цифровизацию государственных услуг и предоставить органам местного самоуправления доступ к государственным реестрам. В CALM считают, что без этих мер реформа рискует создать для граждан новые трудности.