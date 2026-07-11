CALM обвинил власти в давлении на местное самоуправление из-за реформы объединения мэрий.

Конгресс местных властей Республики Молдовы (CALM) заявил, что установленный властями срок до 31 июля 2026 года для принятия решений о добровольном объединении населенных пунктов (амальгамации) не имеет законных оснований.

Конгресс утверждает, что это сопровождается политическим давлением на органы местного самоуправления, передает rupor.md

CALM утверждает, что процесс административно-территориальной реформы превратился в кампанию по «добровольной самоликвидации» мэрий, основанную на манипуляциях, финансовом шантаже и нарушении принципов правового государства.

В опубликованном заявлении исполнительный директор CALM Виорел Фурдуй выразил обеспокоенность тем, как реализуется административно-территориальная реформа в Республике Молдова. По его словам, главным нарушением является установление 31 июля 2026 года в качестве крайнего срока для принятия решений о добровольном объединении, несмотря на то, что ни Закон № 225/2023, ни Постановление правительства № 925/2023 не содержат такого требования. Более того, официальные документы правительства предусматривают проведение оценки реформы только в конце 2026 года. В CALM считают, что установленный срок является исключительно политической конструкцией и свидетельствует о превышении полномочий центральными властями.

Организация также заявляет, что мэрам обещают средства на развитие в случае согласия на объединение, однако отсутствуют какие-либо юридические механизмы, гарантирующие предоставление этих инвестиций в долгосрочной перспективе или при смене правительства. Кроме того, CALM считает неконституционной дискриминацией увязывание доступа к государственным программам, в том числе программе «Европейское село», с согласием на объединение.

По оценке CALM, предусмотренные финансовые стимулы не соответствуют реальным потребностям населенных пунктов. Фонд объединения утверждается ежегодно и зависит от политических решений, а обещанные суммы значительно уступают стоимости необходимой инфраструктуры. В частности, выделение 8 млн леев на каждый населенный пункт в составе кластера, по расчетам организации, не покрывает даже стоимость реконструкции одного километра современной дороги.

В CALM также заявили о беспрецедентном административном давлении на органы местного самоуправления. Если в прошлом году были зарегистрированы лишь два случая объединения, то за последнее время количество инициированных процедур выросло более чем до 760 населенных пунктов, что составляет около 85% всех примэрий страны. По утверждению организации, причиной этого стали угрозы административного характера, сводящиеся к следующему: «Объединяйтесь сами, иначе в 2027 году мы объединим вас принудительно».

Конгресс предупреждает, что поспешность подрывает добровольный характер реформы. По мнению CALM, ликвидация сельских мэрий станет необратимым решением, в результате которого населенные пункты потеряют статус юридического лица, собственное представительство и могут превратиться в периферийные территории без полноценной общественной и культурной жизни.

Кроме того, CALM напоминает, что государственные служащие и должностные лица, вводящие органы местного самоуправления в заблуждение или оказывающие на них незаконное давление, могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьями 327 (злоупотребление служебным положением), 328 (превышение служебных полномочий) и 332 (служебный подлог) Уголовного кодекса Республики Молдова.

«Это не реформа, а лишь политическая централизация, красиво упакованная. Все правительства, лишенные институциональной памяти и проводившие радикальные реформы, попирая местную демократию, быстро и окончательно уходили в историю», — заявил исполнительный директор CALM Виорел Фурдуй.

В завершение CALM вновь заявил о категорическом неприятии любых форм принудительного объединения или объединения, навязанного посредством злоупотреблений, призвав власти вернуться к подлинному, предсказуемому диалогу, основанному на соблюдении Европейской хартии местного самоуправления.

По мнению Конгресса, предлагаемая правительством административно-территориальная реформа вместо укрепления общества и содействия европейской интеграции может привести к противоположному эффекту: усилить раскол в местных сообществах, обострить отношения между властью и гражданами, подорвать доверие к государственным институтам и превратить демократический процесс в фактор нестабильности, способный негативно повлиять на европейский курс Республики Молдова.