CALM направил руководству страны свою модель административной реформы.

Конгресс местных органов власти Молдовы (CALM) направил в правительство, администрацию президента и парламент обращение с просьбой о рассмотрении в рамках действующей совместной комиссии его концепции административной реформы.

Как подчеркивают в организации, она основана на Европейской хартии местного самоуправления, рекомендациях Совета Европы и поддержке процесса евроинтеграции Молдовы, пишет logos-pres.md

Документ стал результатом широких консультаций, в которых приняли участие представители местной власти и госадминистрации, эксперты, учёные.

Согласно его концепции, укрепление местной автономии предполагает углубление политической, административной и финансовой децентрализации, прямую зависимость компетенций органов местной власти с предоставлением необходимых для их осуществления финансовых ресурсов.

Что предлагает CALM

В плане территориальной реформы члены организации предлагают стимулирование добровольного объединения, межобщинного сотрудничества, делегирования полномочий, которые не могут быть реализованы местными властями, ликвидацию районов и создание регионов развития по европейской модели (NUTS 2).

Для этого, считают в CALM, необходима муниципализация — преобразование муниципиев и городов в центры развития и ускорение цифровизации государственных услуг.

При этом решение об изменении административно-территориальных границ должно приниматься в результете консультирования с гражданами (желательно, путем референдума).

Члены организации считают, что реальная местная автономия зависит от качества институтов и ясности компетенций, и не демографических параметров населенного пункта. А чтобы обеспечить результат, необходимо осуществлять ее параллельно с реформой центрального госуправления — для обеспечения вертикального баланса сил.

Во избежание рисков социальной и политической дестабилизации процесс требует переходных периодов, оценки воздействия и достижения широкого политического и социального консенсуса.