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logos.press.md logologos
17 Июня 2026, 13:24
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CALM направил руководству страны свою модель административной реформы

Конгресс местных органов власти Молдовы (CALM) направил в правительство, администрацию президента и парламент обращение с просьбой о рассмотрении в рамках действующей совместной комиссии его концепции административной реформы.

CALM направил руководству страны свою модель административной реформы.
CALM направил руководству страны свою модель административной реформы.

Как подчеркивают в организации, она основана на Европейской хартии местного самоуправления, рекомендациях Совета Европы и поддержке процесса евроинтеграции Молдовы, пишет logos-pres.md

Документ стал результатом широких консультаций, в которых приняли участие представители местной власти и госадминистрации, эксперты, учёные.

Согласно его концепции, укрепление местной автономии предполагает углубление политической, административной и финансовой децентрализации, прямую зависимость  компетенций органов местной власти  с предоставлением необходимых для их осуществления финансовых ресурсов.

Что предлагает CALM

В плане территориальной реформы члены организации предлагают стимулирование добровольного объединения, межобщинного сотрудничества, делегирования полномочий, которые не могут быть реализованы местными властями, ликвидацию районов и создание  регионов развития по европейской модели (NUTS 2).

Для этого, считают в CALM, необходима  муниципализация — преобразование муниципиев и городов в центры развития и ускорение цифровизации государственных услуг.

При этом решение об изменении административно-территориальных границ должно приниматься в результете консультирования с гражданами (желательно, путем референдума).

Члены организации считают, что реальная местная автономия зависит от качества институтов и ясности компетенций, и не демографических параметров населенного пункта. А чтобы обеспечить результат, необходимо осуществлять ее  параллельно с реформой центрального госуправления — для обеспечения вертикального баланса сил.

Во избежание рисков социальной и политической дестабилизации процесс требует переходных периодов, оценки воздействия и достижения широкого политического и социального консенсуса.

Источник
logos.press.md logologos
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