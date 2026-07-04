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moldpres.md logomoldpres
4 Июля 2026, 15:45
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Бузу: Реформы должны продолжаться независимо от политических изменений

Политические изменения не должны останавливать необходимые реформы. Реформа местного публичного управления продолжается, Государственная канцелярия обеспечит преемственность этого процесса.

Бузу: Реформы должны продолжаться независимо от политических изменений.
Бузу: Реформы должны продолжаться независимо от политических изменений.

Об этом заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу после объявления об отставке премьер-министра Александру Мунтяну, передает moldpres.md

Алексей Бузу отметил, что реформа местного публичного управления является ключевой для развития наших населённых пунктов, для улучшения качества публичных услуг и для создания более эффективной администрации, более близкой к гражданину.

«Политические изменения не должны останавливать необходимые реформы. Реформа местного публичного управления продолжается. Это принципиальная реформа для развития наших населённых пунктов, для более качественных публичных услуг и более эффективной администрации, более близкой к гражданину», — заявил Алексей Бузу.

По его словам, Государственная канцелярия обеспечит преемственность реформы и продолжит оказывать поддержку органам местного публичного управления.

«Наша цель остаётся прежней: сильная, ответственная публичная администрация, способная отвечать на реальные потребности граждан», — подчеркнул генеральный секретарь правительства.

Алексей Бузу также поблагодарил премьер-министра Александру Мунтяну за сотрудничество, поддержку, оказанную правительственной команде, и содействие процессам модернизации публичной администрации.

Вчера утром премьер-министр Александру Мунтяну объявил, что покидает должность после восьми месяцев мандата. Вскоре после этого президент Майя Санду провела пресс-конференцию, на которой объявила о начале консультаций с парламентскими фракциями по выдвижению кандидата на пост премьер-министра.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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