Бузу: Реформы должны продолжаться независимо от политических изменений.

Политические изменения не должны останавливать необходимые реформы. Реформа местного публичного управления продолжается, Государственная канцелярия обеспечит преемственность этого процесса.

Об этом заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу после объявления об отставке премьер-министра Александру Мунтяну, передает moldpres.md

Алексей Бузу отметил, что реформа местного публичного управления является ключевой для развития наших населённых пунктов, для улучшения качества публичных услуг и для создания более эффективной администрации, более близкой к гражданину.

«Политические изменения не должны останавливать необходимые реформы. Реформа местного публичного управления продолжается. Это принципиальная реформа для развития наших населённых пунктов, для более качественных публичных услуг и более эффективной администрации, более близкой к гражданину», — заявил Алексей Бузу.

По его словам, Государственная канцелярия обеспечит преемственность реформы и продолжит оказывать поддержку органам местного публичного управления.

«Наша цель остаётся прежней: сильная, ответственная публичная администрация, способная отвечать на реальные потребности граждан», — подчеркнул генеральный секретарь правительства.

Алексей Бузу также поблагодарил премьер-министра Александру Мунтяну за сотрудничество, поддержку, оказанную правительственной команде, и содействие процессам модернизации публичной администрации.

Вчера утром премьер-министр Александру Мунтяну объявил, что покидает должность после восьми месяцев мандата. Вскоре после этого президент Майя Санду провела пресс-конференцию, на которой объявила о начале консультаций с парламентскими фракциями по выдвижению кандидата на пост премьер-министра.