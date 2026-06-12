Бузу: До конца июля необходимо принять решение об объединении примэрий

Около 790 примэрий страны участвуют в процессе добровольного объединения. Обновленную информацию представил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу, передает moldpres.md

«Изо дня в день мы работаем с местными избранниками, примарами, общинами. 790 примэрий вовлечены в процесс. Некоторые примэрии находятся на более продвинутой стадии этого процесса объединения. Завтра я буду в Анений Ной, в примэрии Рошкань, которая утвердит окончательное решение об объединении еще с двумя примэриями — Телица и Калфа. Новая примэрия получит 12 млн леев на инвестиции в услуги и инфраструктуру. В понедельник я встречался и обсуждал с примарами и местными избранниками из 17 примэрий Кэлэрашского района, которые объединяются в одну, более сильную примэрию. Местные жители получат выгоду в размере 145 млн леев. Мы насыщенно работаем. Уверен, число примэрий, участвующих в этом усилии по объединению, будет расти. Правительство, Государственная канцелярия рядом. Мы будем работать плечом к плечу. У нас есть сильные примары. Давайте обеспечим им сильные примэрии», — заявил Алексей Бузу.

Он уточнил, что у примэрий есть время до конца июля, чтобы утвердить решения об участии в процессе добровольного укрупнения, а общины, которые пройдут через этот процесс, получат стимулирующие меры для развития со стороны правительства.

«До конца июля необходимо принять решение об объединении примэрий, но сам процесс будет облегчен, в том числе правительством, до местных выборов 2027 года. У нас впереди полтора года, чтобы подготовить весь этот процесс. Это этап. После принятия решений об объединении примэрии в том формате, в котором они существуют сейчас, продолжат функционировать до местных выборов 2027 года», — объяснил Бузу.

В конце января правительство официально объявило о запуске процесса подготовки реформы местного публичного управления как части усилий по модернизации администрирования и повышению качества госуслуг, предоставляемых населению. Впоследствии были проведены широкие консультации по поводу реформы со всеми заинтересованными сторонами, по итогам которых правительство представило концепцию реформы.

Согласно изменениям, недавно одобренным парламентом, процесс добровольного укрупнения административно-территориальных единиц будет упрощен и улучшен как важнейшая часть реформы МПУ. Изменения были разработаны по итогам масштабного процесса консультаций, в котором приняли участие более 4 500 примаров и граждан.