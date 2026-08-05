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logos.press.md logologos
5 Августа 2026, 14:58
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Бузу объяснил зарплаты в НБМ «профессионализмом и добросовестностью сотрудников»

Сотрудники Национального банка Молдовы обладают высоким уровнем профессионализма и добросовестности, а их уровень оплаты труда следует оценивать с учетом ситуации на банковском рынке, заявил генеральный секретарь правительства.

Бузу объяснил зарплаты в БНМ «профессионализмом и добросовестностью сотрудников».
Бузу объяснил зарплаты в БНМ «профессионализмом и добросовестностью сотрудников».

«Мы понимаем, что Национальный банк выполняет крайне важную миссию. Его сотрудники отличаются высоким уровнем профессионализма и добросовестности. При этом Национальный банк как работодатель конкурирует с другими банками Республики Молдова, где уровень оплаты труда выше, и этот фактор необходимо учитывать», — заявил Бузу в эфире Realitatea TV, сообщает logos-press.md

Говоря в целом о независимых регулирующих органах, чиновник отметил, что премьер-министр предложил провести более широкое обсуждение с участием парламента, чтобы найти решения, которые обеспечат большую прозрачность, не затрагивая при этом независимость этих учреждений.

В то же время Бузу сообщил, что правительство сейчас анализирует контракты на управление для 100 самых высокооплачиваемых должностей в государственных предприятиях и публичных учреждениях, находящихся в ведении исполнительной власти. По его словам, цель проверки — установить, соответствует ли уровень вознаграждения результатам работы и создаваемой добавленной стоимости.

Кроме того, правительство намерено создать публичный портал, на котором будут размещаться сведения о вознаграждении сотрудников государственных учреждений и государственных предприятий. По словам Бузу, повышение прозрачности позволит эффективнее выявлять и предотвращать возможные злоупотребления.

«Мы внесем изменения в законодательство, чтобы предусмотреть механизмы, исключающие возможность обхода действующих ограничений. Мы не допустим, чтобы лица, занимающие самые высокооплачиваемые должности, получали материальную помощь. Мы пришли к выводу, что такая помощь должна предоставляться работникам, которые действительно находятся в сложной жизненной ситуации и получают невысокую заработную плату», — добавил Бузу.

Кроме того, Государственная финансовая инспекция сможет по собственной инициативе проводить проверки в учреждениях, где будут выявлены признаки нарушений в сфере оплаты труда. По словам Бузу, проведенный правительством анализ показывает, что выявленные случаи чрезмерных выплат сосредоточены в нескольких учреждениях и не носят системного характера для всего государственного сектора.

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Источник
logos.press.md logologos
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