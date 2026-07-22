Потребительские кредиты в Молдове оказались популярнее ипотеки.

В июне 2026 года банки Молдовы выдали новые кредиты на 8,32 млрд леев. Большая часть займов — 65,2% — пришлась на бизнес, остальные 34,8% получили физические лица, свидетельствуют данные Национального банка Молдовы.

Компании получили кредиты примерно на 5,43 млрд леев. Наибольшие объёмы пришлись на нефинансовые коммерческие общества — 2,429 млрд леев в молдавских леях и 2,201 млрд леев в иностранной валюте. Средние процентные ставки по этим кредитам составили 8,36% в леях и 4,83% в валюте, пишет bani.md

В то же время физические лица взяли кредиты почти на 2,9 млрд леев. Наиболее востребованными оказались потребительские кредиты — 1,754 млрд леев, что значительно превышает объём ипотечных кредитов, составивший 1,114 млрд леев.

По данным НБМ, средняя процентная ставка по ипотечным кредитам составила 7,96%, тогда как по потребительским кредитам в леях она достигла 10,64%.

При этом большая часть потребительских кредитов — 1,58 млрд леев — была оформлена на срок от двух до пяти лет со средней процентной ставкой 10,53%. Потребительские кредиты сроком до одного года составили 59 млн леев, а кредиты со сроком погашения более пяти лет — 27 млн леев, однако по ним была зафиксирована самая высокая средняя ставка — 14,62%.