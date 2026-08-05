Бузу: Финансовую поддержку получат только добровольно объединившиеся примэрии.

Нормативное объединение примэрий в Молдове не будет сопровождаться финансовыми стимулами.

Об этом заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу, отметив, что после завершения добровольного и нормативного этапов реформы число примэрий в стране сократится с 892 примерно до 300, сообщает ipn.md, передает deschide.md

По словам чиновника, государственную финансовую поддержку получат только те населённые пункты, которые добровольно приняли решение об объединении.

«Там прошли обсуждения, местные избранники сами решили, какие населённые пункты объединятся и где будет располагаться новая примэрия. Там, где местные власти отказались брать на себя эту ответственность, вмешается правительство. Мы сами определим, с какой примэрией будет объединена та или иная администрация», — заявил Алексей Бузу в эфире программы Rezoomat на Realitatea TV.

Он подчеркнул, что при нормативном объединении решения о реорганизации будут принимать власти, а финансовые стимулы предоставляться не будут.

«Нормативное объединение будет проходить без каких-либо финансовых стимулов — это нужно чётко понимать. После завершения добровольного и нормативного этапов мы получим окончательную картину того, сколько примэрий останется. Их количество сократится примерно на две трети — до уровня, максимально близкого к 300», — пояснил Бузу.

Для населённых пунктов, которые выбрали добровольное объединение, правительство предусмотрело пакет финансовой поддержки в размере 6,5 млрд леев. Эти средства будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов.