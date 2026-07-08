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moldpres.md logomoldpres
8 Июля 2026, 16:26
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Более 770 примэрий Молдовы официально запустили процедуры добровольного укрупнения

Из них 112 населённых пунктов уже решили объединить свои административные структуры вокруг 24 районных центров.

Более 770 примэрий Молдовы официально запустили процедуры добровольного укрупнения.
Более 770 примэрий Молдовы официально запустили процедуры добровольного укрупнения.

Как сообщили в Государственной канцелярии, Каларашский район занимает первое место в рейтинге территориальной переконфигурации: 16 населённых пунктов инициировали слияние вокруг районного центра, сформировав кластер с общей численностью населения более 26 тысяч человек. На втором месте — Унгенский район с девятью населёнными пунктами (свыше 42 тысяч жителей), далее следуют Единецкий и Резинский районы — по восемь населённых пунктов каждый, передает moldpres.md

На противоположном "полюсе" находятся Новоаненский, Яловенский и Сорокский районы, где в настоящий момент только по одному населённому пункту проходят процесс объединения с районным центром. Данные также показывают, что в Леовском районе три из четырёх населённых пунктов, включённых в график, уже объединились в течение 2025 года.

Генеральный секретарь правительства Алексей Бузу подчеркнул, что процесс объединения проходит на добровольной основе, и поблагодарил всех местных избранников за ответственность и смелость взять на себя этот важный шаг.

«В настоящее время 773 примэрии находятся в процессе укрупнения. Из них 112 объединяются вокруг районных центров. Процесс проходит на добровольной основе. Ситуация динамична, и до конца июля будут зафиксированы новые изменения. Благодарим всех местных избранников за ответственность и смелость взять на себя этот важный шаг для развития сообществ», — заявил Алексей Бузу.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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