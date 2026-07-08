Более 770 примэрий Молдовы официально запустили процедуры добровольного укрупнения.

Из них 112 населённых пунктов уже решили объединить свои административные структуры вокруг 24 районных центров.

Как сообщили в Государственной канцелярии, Каларашский район занимает первое место в рейтинге территориальной переконфигурации: 16 населённых пунктов инициировали слияние вокруг районного центра, сформировав кластер с общей численностью населения более 26 тысяч человек. На втором месте — Унгенский район с девятью населёнными пунктами (свыше 42 тысяч жителей), далее следуют Единецкий и Резинский районы — по восемь населённых пунктов каждый, передает moldpres.md

На противоположном "полюсе" находятся Новоаненский, Яловенский и Сорокский районы, где в настоящий момент только по одному населённому пункту проходят процесс объединения с районным центром. Данные также показывают, что в Леовском районе три из четырёх населённых пунктов, включённых в график, уже объединились в течение 2025 года.

Генеральный секретарь правительства Алексей Бузу подчеркнул, что процесс объединения проходит на добровольной основе, и поблагодарил всех местных избранников за ответственность и смелость взять на себя этот важный шаг.

«В настоящее время 773 примэрии находятся в процессе укрупнения. Из них 112 объединяются вокруг районных центров. Процесс проходит на добровольной основе. Ситуация динамична, и до конца июля будут зафиксированы новые изменения. Благодарим всех местных избранников за ответственность и смелость взять на себя этот важный шаг для развития сообществ», — заявил Алексей Бузу.