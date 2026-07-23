Бузату о призыве Додона вернуться к «Газпрому»: Когда-то и лошадь стоила рубль.

Исполняющий обязанности директора Energocom Евгений Бузату прокомментировал заявление лидера ПСРМ Игоря Додона, который считает, что Молдове следует вновь закупать газ у «Газпрома», чтобы население платило более низкий тариф.

В ответ Бузату отметил, что цены следует рассматривать в контексте рыночной ситуации, добавив: «Когда-то и лошадь стоила рубль». Заявление прозвучало в эфире передачи «Rezoomat» на Realitatea, передает unimedia.info

Ведущая напомнила, что Додон считает необходимым вернуться к закупкам российского газа у «Газпрома», чтобы обеспечить гражданам приемлемый тариф, и спросила, возможно ли это хотя бы с технической точки зрения.

«Господин Додон говорит, что в условиях столь высоких цен на международном рынке Республика Молдова должна вернуться к „Газпрому“, к российскому газу, чтобы граждане могли платить разумный тариф. Если это возможно с технической точки зрения — политически, вероятно, нет, — можно ли технически покупать газ у „Газпрома“ дешевле?» — спросила ведущая.

«Я не знаю, был ли газ от „Газпрома“ когда-либо дешевле. Насколько мне известно, цена всегда была привязана к рыночной», — ответил Бузату.

«По крайней мере тогда газ стоил 4 лея», — заметила ведущая.

«Именно. Когда-то и лошадь стоила рубль. Но в определенный момент цена отражала рыночные реалии, потому что стоимость достигала и 1 800 долларов за тысячу кубометров. (...) Energocom закупает газ на европейском рынке через механизм финансирования, предоставленный ЕБРР. Там четко прописан перечень поставщиков. Каждый из них должен пройти процедуру предварительной квалификации. Компания, о которой вы говорите, такую квалификацию не проходила», — заявил Бузату.