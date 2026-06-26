Бумаков о налоговой реформе: Самые опасные для общества — дураки с инициативой

Предложенная властями налоговая реформа — это катастрофа, которая обрушит экономику страны. Об этом заявил председатель Европейской социал-демократической партии, бывший министр сельского хозяйства Василий Бумаков.

По его словам, повышение НДС с 8% до 20% уничтожит местного производителя и будет способствовать развитию теневой экономики, пишет ziua.md

"Власти утверждают, что опираются на европейскую практику, но это не соответствует действительности. Страны Европейского союза защищают свою продовольственную безопасность и фермеров, применяя пониженные ставки НДС на товары первой необходимости: в Румынии — 11%, в Германии — 7%, во Франции — 5,5%, в Нидерландах — 9%. Никто в ЕС не применяет НДС в 20% на продукты первой необходимости. Самые опасные для общества — это дураки с инициативой. Когда экономика находится в трудном положении, повышение налогов приведёт страну к банкротству", — заявил Василий Бумаков.

Ранее президент Майя Санду заявила, что правительство поспешило с представлением бюджетно-налоговой политики на 2027 год в её нынешнем виде, которая предусматривала, в частности, "унификацию" НДС до 20%. По её словам, Министерству финансов необходимо переосмыслить этот проект, поскольку "сегодня он не готов".

Бюджетно-налоговая политика на 2027 год вызвала многочисленную критику в обществе — со стороны экономических экспертов, прессы, оппозиционных политиков и даже некоторых министров правительства Мунтяну. Под давлением общественности Министерство финансов уже объявило об отказе от повышения НДС на лекарства, а в четверг вечером, после протестов фермеров, лидер PAS Игорь Гросу заявил, что будет отменено и повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию.