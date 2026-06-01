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Infotag.md logoInfotag
21 Июня 2026, 08:00
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Гаврилицэ: Для 80% граждан дополнительная налоговая нагрузка не превысит 200 леев в месяц

Для большинства жителей Молдовы последствия новой налогово-бюджетной политики на 2027 г. будут ограниченными и не превысят 200 леев в месяц.

Гаврилицэ: Для 80% граждан дополнительная налоговая нагрузка не превысит 200 леев в месяц.
Гаврилицэ: Для 80% граждан дополнительная налоговая нагрузка не превысит 200 леев в месяц.

Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ, передает infotag.md

Он опроверг появившиеся в общественном пространстве утверждения, что дополнительные расходы семей могут составить от 10 до 20 тыс. леев в год, подчеркнув, что  «для не менее 80% граждан влияние предлагаемых мер окажется значительно ниже».

При этом власти намерены сохранить покупательную способность населения и не допустить ее снижения.

Министр подчеркнул, что одна из главных целей налоговой политики — стимулирование занятости и поддержка граждан, работающих легально.

«У нас национальная трагедия - слишком мало людей работают. Мы хотим поощрять именно трудовую активность. Меры поддержки должны быть ориентированы на тех, кто трудится честно», - сказал он.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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