Гаврилицэ: Для 80% граждан дополнительная налоговая нагрузка не превысит 200 леев в месяц.

Для большинства жителей Молдовы последствия новой налогово-бюджетной политики на 2027 г. будут ограниченными и не превысят 200 леев в месяц.

Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ, передает infotag.md

Он опроверг появившиеся в общественном пространстве утверждения, что дополнительные расходы семей могут составить от 10 до 20 тыс. леев в год, подчеркнув, что «для не менее 80% граждан влияние предлагаемых мер окажется значительно ниже».

При этом власти намерены сохранить покупательную способность населения и не допустить ее снижения.

Министр подчеркнул, что одна из главных целей налоговой политики — стимулирование занятости и поддержка граждан, работающих легально.

«У нас национальная трагедия - слишком мало людей работают. Мы хотим поощрять именно трудовую активность. Меры поддержки должны быть ориентированы на тех, кто трудится честно», - сказал он.