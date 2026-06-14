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noi.md logonoi
14 Июня 2026, 16:15
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Бумаков: На инвестиционном форуме рассказывали сказки

Бывший министр сельского хозяйства Василий Бумаков заявил, что на прошедшем в Кишинёве инвестиционном форуме Евросоюз – Молдова рассказывали сказки, и убедительно призвал всех снять розовые очки.

Бумаков: На инвестиционном форуме рассказывали сказки.
Бумаков: На инвестиционном форуме рассказывали сказки.

"Я был на этом инвестиционном форуме. Там рассказывали сказки. Говорили очень красиво, но мы обманываем население, будто завтра придет 1 миллиард евро, а на самом деле не был подписан ни один лей. Люди выразили намерение, но у нас слишком много проблем. Если завтра мы станем членами Европейского союза, что изменится в Республике Молдова?" — задал риторический вопрос Бумаков, передает noi.md

Ранее сообщалось, что в рамках первой Инвестиционной конференции Европейского союза и Республики Молдова были представлены первые инвестиционные намерения, которые могут достичь 640 млн евро. К ним добавляются инвестиционные проекты частного сектора, объявленные правительством Молдовы, на сумму 364 млн евро. Таким образом, общий объём объявленных инвестиций превышает 1 млрд евро. 

В ходе церемонии были подписаны письма о намерениях и меморандумы о взаимопонимании, касающиеся новых инвестиций в ключевые для развития страны сферы: питьевое водоснабжение, фармацевтика, энергетика, цифровизация, сельское хозяйство, транспортная инфраструктура и промышленность. Эти инициативы являются ответом на призыв, с которым выступила Европейская комиссия и в рамках которого было получено более 75 проектных предложений от компаний, заинтересованных в инвестировании в Молдову.

Источник
noi.md logonoi
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