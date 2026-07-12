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stiri.md logostiri
12 Июля 2026, 15:45
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МВФ включил Молдову в пятерку лидеров Европы по росту экономики

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что экономика еврозоны будет расти чуть более чем на 1% в год до 2031 года.

МВФ включил Молдову в пятерку лидеров Европы по росту экономики.
МВФ включил Молдову в пятерку лидеров Европы по росту экономики.

При этом самые высокие темпы роста, по оценкам фонда, ожидаются у небольших европейских экономик, передает stiri.md со ссылкой на mediafax.ro

Европу ожидает период замедленного экономического роста. По данным МВФ, высокий государственный долг, старение населения, низкая производительность труда, высокие цены на энергоносители и сохраняющаяся геополитическая неопределенность будут сдерживать рост экономики на протяжении оставшейся части десятилетия.

Согласно последнему докладу МВФ «Перспективы мировой экономики», среднегодовой рост экономики еврозоны в 2027–2031 годах составит всего 1,2%. Наиболее успешным прогнозируется 2028 год, когда рост достигнет лишь 1,4%.

Для Европейского союза в целом прогноз несколько выше — в среднем 1,4% в год, а максимальный показатель также ожидается в 2028 году и составит 1,6%.

В то же время группа небольших европейских государств — от Средиземноморья до Западных Балкан и Восточной Европы — будет развиваться более чем в два раза быстрее, чем страны еврозоны.

Согласно прогнозу МВФ, Молдова занимает пятое место в Европе по ожидаемым темпам экономического роста — 3,5%. Румыния расположилась на 11-й строчке рейтинга с прогнозируемым ростом 2,83% к 2031 году, а Болгария — на 12-м месте с показателем 2,63%.

МВФ включил Молдову в пятерку лидеров Европы по росту экономики

Источник
stiri.md logostiri
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