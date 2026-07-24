Бумаков на протесте у НАРЭ: Чем дороже газ, тем выше прибыль.

Европейская социал-демократическая партия (PSDE) приняла участие в акции протеста у здания Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), организованной против предложения повысить тариф на природный газ.

Участники заявили, что инициатива компании Energocom о повышении тарифа грозит возложить на потребителей новое финансовое бремя, передает stiri.md

«Если НАРЭ одобрит это предложение, бытовые потребители будут платить около 20,93 лея за кубометр газа вместо нынешних 14,42 лея. Это означает рост примерно на 6,5 лея за каждый потребленный кубометр. Такое повышение серьезно ударит по бюджетам семей в Республике Молдова», — заявили представители PSDE.

В партии также выразили недоумение тем, что власти упустили возможность закупить газ по более низким ценам.

«Газ не закупили тогда, когда он был дешевле, и это было сделано намеренно, потому что чем дороже газ, тем выше прибыль. В прошлом году компании, участвующие в поставках газа, получили прибыль свыше полумиллиарда леев.

Граждане имеют право знать правду. Как на самом деле формируется конечный тариф на газ? Какова фактическая закупочная цена газа? Какую долю составляют расходы на транспортировку и распределение? Какие еще затраты включены в тариф и как они влияют на цену, которую платят потребители?», — заявил председатель PSDE Василе Бумаков.

Он подчеркнул, что природный газ — это не роскошь, а жизненная необходимость, поэтому доступ к энергетическим услугам должен оставаться доступным и посильным для всех граждан.