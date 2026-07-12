Всемирный банк перевел Молдову в категорию стран с уровнем дохода выше среднего.

Молдова перешла в категорию стран с уровнем дохода выше среднего, но остается самой бедной страной Европы.

Всемирный банк перевел Республику Молдова в категорию стран с уровнем дохода выше среднего (Upper-middle income). Это следует из ежегодного обновления классификации экономик мира, которая будет действовать с июля 2026 года по июнь 2027 года, передает bani.md

Таким образом, Молдова покинула группу стран с уровнем дохода ниже среднего и вошла в категорию, в которую также входят Румыния, Болгария, Турция, Бразилия и Китай.

Классификация ежегодно обновляется 1 июля на основе показателя валового национального дохода (ВНД) на душу населения за предыдущий год, рассчитанного по методологии Atlas. Всего Всемирный банк оценил 218 экономик, разделив их на четыре категории: страны с низким уровнем дохода, с уровнем дохода ниже среднего, выше среднего и с высоким уровнем дохода.

В этом году шесть государств перешли в более высокую категорию, при этом ни одна страна не была переведена в более низкую. Помимо Молдовы, в группу стран с уровнем дохода выше среднего вошли Иордания, Микронезия, Филиппины, Шри-Ланка и Вьетнам. Того, в свою очередь, перешла из категории стран с низким уровнем дохода в группу стран с уровнем дохода ниже среднего.

По данным Всемирного банка, каждая из стран повысила свой статус по разным причинам: Вьетнам и Филиппины — благодаря быстрому экономическому росту, Шри-Ланка — после восстановления экономики, Иордания — в результате пересмотра статистических данных, а Того — после обновления численности населения по итогам переписи.

Изменение категории имеет практическое значение, поскольку используется международными финансовыми институтами при определении доступа стран к льготным кредитам и программам развития. Кроме того, этот показатель применяется правительствами и инвесторами для оценки экономического прогресса государств.

При этом Всемирный банк подчеркивает, что данная классификация не отражает напрямую уровень жизни или степень развития страны, а основывается исключительно на размере валового национального дохода на душу населения. Пороговые значения ежегодно корректируются с учетом инфляции, а на изменение категории могут влиять темпы экономического роста, колебания валютного курса и пересмотр статистических данных.

За последние почти четыре десятилетия структура мировой экономики существенно изменилась. Если в 1987 году около 30% экономик мира относились к категории стран с низким уровнем дохода, то сейчас их доля сократилась до 11%, отмечает Всемирный банк.