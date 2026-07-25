Брат Игоря Додона проиграл в первой инстанции иск против СИБ.

Александр Додон проиграл в суде первой инстанции дело против Службы информации и безопасности (СИБ). Ранее он обжаловал включение в список лиц, связанных с субъектами международных санкций.

Как пишет Anticoruptie.md, применение этих мер связано с тем, что Александр Додон является бизнес-партнером Игоря Чайки, который в октябре 2022 года был включен в санкционный список США, а позднее — и в санкционные списки Европейского союза, пишет tvrmoldova.md

По данным издания, Игорь Чайка также является соучредителем Молдо-российского делового союза, который ранее возглавлял Игорь Додон и который был создан при поддержке российской организации «Деловая Россия». Портал EU Reporter ранее опубликовал расследование, согласно которому лидер ПСРМ Игорь Додон якобы просил финансирование у Москвы, а посредником в этих договоренностях выступал Игорь Чайка.

В январе 2022 года правоохранители провели обыски в селе Садова Каларашского района в рамках уголовного дела о хищении имущества государственного предприятия «Железная дорога Молдовы». Следственные действия проходили на территории предприятия, основанного Александром Додоном. Позже Генеральная прокуратура сообщила о завершении расследования в отношении бывшего директора ЖДМ Адриана Ончану и еще двух руководителей предприятия, однако брату экс-президента никакого процессуального статуса присвоено не было.

Еще в 2015 году Центр журналистских расследований опубликовал материал, согласно которому «Железная дорога Молдовы» недополучила более 50 млн леев от сдачи вагонов в аренду в России. По данным расследования, средства поступали на счета сомнительных компаний, а не государственного предприятия.

В феврале 2025 года Александра Додона задержали в Международном аэропорту Кишинева. Его обвиняли в соучастии в незаконном обогащении по уголовному делу, возбужденному в 2022 году в отношении Игоря Додона. После допроса его освободили, однако запретили покидать страну.

Тогда Игорь Додон заявил, что задержание его брата является попыткой властей оказать на него давление.

«Ранее власть подвергала репрессиям и преследованию по уголовным делам других членов моей семьи, публично унижала мою мать, жену и шурина. Теперь очередь дошла до брата. Сожалею, что близкие мне люди подвергаются запугиванию и репрессиям только потому, что состоят со мной в родстве. Меня уже не удивляет низость тех, кто утверждает, что задержание моего родственника — это цирк, игра или часть каких-то договоренностей. Это глупости и абсурд. Никто не хотел бы оказаться в ситуации, когда близкие люди, особенно мать, жена и брат, страдают лишь потому, что стали неудобны политической власти. Нужно понимать, что происходящее — это форма террора, характерная для политической полиции, установленной властью PAS. Для сведения: брат не обвиняется ни в чем, кроме того, что связано с моим политическим делом. Задолго до возвращения он сам уведомил прокуратуру, что приезжает в страну, указав маршрут, дату и время. Он был готов получить повестку, однако кто-то наверху решил применить террор, а не закон», — написал Игорь Додон в социальных сетях.