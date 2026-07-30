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Infotag.md logoInfotag
30 Июля 2026, 20:36
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Боложан: Надеюсь, что до конца года ЕС откроет все переговорные кластеры с Молдовой

Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан выразил надежду, что до конца года Европейский союз откроет все переговорные кластеры с Республикой Молдова.

Боложан: Надеюсь, что до конца года ЕС откроет все переговорные кластеры с Молдовой.
Боложан: Надеюсь, что до конца года ЕС откроет все переговорные кластеры с Молдовой.

Об этом он заявил в Бухаресте в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Василе Тофан, который находится в Румынии с первым зарубежным визитом, передает infotag.md

«Я заверил премьер-министра Тофана, что наша поддержке Республики Молдова остается последовательной и четкой. У нас совместные проекты в области энергетики, транспорта, образования культуры, окружающей среды, а также совместные проекты, которые мы должны довести до логического завершения», - заявил Боложан. 

Он подчеркнул, что все эти действия должны приблизить к Европейскому союзу. 

«Самым важным остается продвижение Республики Молдова по европейскому пути. Румыния останется главным сторонником Молдовы в ЕС, предоставляя свой опыт в качестве страны-члена ЕС, а также всю политическую и дипломатическую поддержку», - подчеркнул и.о. премьера Румынии, отметив успехи Кишинева, который открыл два переговорных кластера с ЕС.

Илие Боложан отметил основные совместные проекты, которые продолжаются и обсуждали в ходе встречи в четверг. Среди них – проекты по взаимоподключению в энергетике, строительство линий электропередач  Стрэшень-Гутинаш и Бэлць-Сучава, строительство моста через Прут в районе Унгень. 

Глава правительства Румынии заявил, что Бухарест продолжит оказывать Республике Молдова поддержку в преодолении нынешнего кризиса с поставками электроэнергии и автомобильного топлива.

Источник
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