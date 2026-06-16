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rupor.md logorupor
16 Июня 2026, 14:00
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Боля: Инфраструктурные проекты с Румынией продолжатся независимо от политики в Бухаресте

Он отметил, что Кишинёв ожидает формирования нового правительства Румынии, после чего совместные проекты будут продолжены в обычном режиме.

Боля: Инфраструктурные проекты с Румынией продолжатся независимо от политики в Бухаресте.
Боля: Инфраструктурные проекты с Румынией продолжатся независимо от политики в Бухаресте.

«Румыния всегда, стабильно и безусловно поддерживала Республику Молдова», — подчеркнул министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, добавив, что смена правительств по обе стороны Прута не влияла на стратегическое сотрудничество между странами, пишет rupor.md

Отдельно вице-премьер рассказал о планах по строительству новых мостов через Прут, которые должны улучшить транспортную связь между двумя государствами.

«После "Моста цветов" Унгены–Унгены в 2027 году мы должны начать строительство моста Костешты–Стынка. Далее — Фэлчиу, Бумбэта и Ниспорены. После проведения экологических исследований и тендерных процедур начнётся реализация проектов», — заявил он.

По словам Боли, все инициативы реализуются при поддержке Румынии, а часть проектов финансируется Европейским союзом.

Источник
rupor.md logorupor
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