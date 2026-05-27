theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
27 Мая 2026, 14:00
445
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Румыния приостановила финансирование проектов в Молдове на 2026 год

Департамент по связям с Республикой Молдова (DRRM) при правительстве Румынии объявил о приостановке программы финансирования проектов на 2026 год, которая действовала в период с 9 апреля по 3 мая.

Румыния приостановила финансирование проектов в Молдове на 2026 год.
Румыния приостановила финансирование проектов в Молдове на 2026 год.

Как сообщили в ведомстве, решение принято в связи с постановлением Апелляционного суда Бухареста №905/2026 от 21 мая 2026 года. В результате все процедуры, связанные с конкурсом проектов, были остановлены «до новых правовых распоряжений», сообщает unimedia.info 

Представители DRRM пока не сообщили, когда может быть возобновлен прием и рассмотрение заявок, а также что будет с уже поданными проектами.

Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте