27 Мая 2026, 14:00
Румыния приостановила финансирование проектов в Молдове на 2026 год
Департамент по связям с Республикой Молдова (DRRM) при правительстве Румынии объявил о приостановке программы финансирования проектов на 2026 год, которая действовала в период с 9 апреля по 3 мая.
Как сообщили в ведомстве, решение принято в связи с постановлением Апелляционного суда Бухареста №905/2026 от 21 мая 2026 года. В результате все процедуры, связанные с конкурсом проектов, были остановлены «до новых правовых распоряжений», сообщает unimedia.info
Представители DRRM пока не сообщили, когда может быть возобновлен прием и рассмотрение заявок, а также что будет с уже поданными проектами.