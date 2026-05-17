17 Мая 2026, 17:29
В Румынии рядом с границей Украины нашли неразорвавшийся снаряд

В субботу, 16 мая, в румынском селе Пардина был обнаружен неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд.

Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на сайт Министерства национальной обороны Румынии.

По данным министерства, сообщение о фиксации поступило примерно в 15:00.

"Получили сообщение о том, что во дворе незаселенного дома в селе Пардина уезда Тулча, был обнаружен неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд", - говорится в заявлении.

Там добавили, что территория после обнаружения объекта была оцеплена. На месте событий находились полиция, пограничная служба и разведка.

Согласно технической экспертизе, в корпусе снаряда было 2 кг взрывчатого вещества.

rbc.ua
