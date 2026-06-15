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rupor.md logorupor
15 Июня 2026, 08:49
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Минфин вводит обязательный механизм оценки масштабных публичных проектов

В Молдове будет консолидирован механизм отбора проектов публичных капитальных инвестиций. Правительство утвердило проект, который вводит единые правила оценки и отбора инвестиционных инициатив.

Минфин вводит обязательный механизм оценки масштабных публичных проектов.
Минфин вводит обязательный механизм оценки масштабных публичных проектов.

Главная цель изменений — улучшить планирование и повысить эффективность реализации государственных средств, пишет rupor.md

По данным министерства финансов, новые правила вводят унифицированный и обязательный механизм для проверки, оценки и отбора крупных проектов. Под этот контроль подпадут все инициативы, стоимость которых превышает 200 миллионов леев, или 10 миллионов евро.

Реформа также затронет нормативную базу ключевых госфондов:

  • Национального фонда регионального и местного развития
  • Национального экологического фонда
  • Дорожного фонда

Это позволит обеспечить сквозную прозрачность и последовательность при распределении бюджетных денег. По заявлению властей, внедрение поправок повысит качество инвестиций, улучшит приоритизацию расходов, укрепит бюджетную дисциплину и обеспечит более ответственное использование государственных финансов на национальном уровне.

Источник
rupor.md logorupor
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