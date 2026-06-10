Боля: Я не жалею о военном образовании, полученном в СССР

Министр отметил, что информация об этом периоде его жизни является публичной, в том числе размещена на его странице в Facebook, сообщает stiri.md

В ходе интервью журналисты спросили Болю, почему сведения об обучении в военном учебном заведении Ленинграда, нынешнего Санкт-Петербурга, отсутствуют в биографии, опубликованной на сайтах Министерства инфраструктуры и правительства.

«Нет, они указаны. Они есть даже на моей странице в Facebook. Везде есть. Я каждый раз публикую эту информацию и горжусь тем, что в тот советский период окончил не только военное училище, но и военный лицей», — заявил министр.

По его словам, знакомство с военной средой началось ещё в подростковом возрасте.

«Я надел военную форму в 14 лет. Мне ещё не исполнилось 15 лет, когда я впервые надел форму», — рассказал Владимир Боля.

Чиновник пояснил, что желание построить военную карьеру появилось у него ещё в детстве. Он отметил, что его мать была учительницей и отвечала за патриотическое воспитание в советский период.

«Я хотел стать человеком, который защищает и оберегает свою страну, работает на благо своей страны. Этот глубокий внутренний настрой сохранился у меня и сейчас, хотя я уже живу в другой стране и в других условиях. Уважение к людям и уважение к своей стране я сохранил и применяю каждый день, когда иду на работу», — отметил министр.

Отвечая на вопрос о военном лицее, который он окончил, Владимир Боля уточнил, что речь идёт о военном лицее в Кишинёве, который в то время назывался специальной школой.

«Это был военный лицей в Кишинёве, тогда он назывался специальной школой. В правительстве есть ещё один министр, который окончил этот же военный лицей. Был и министр обороны, который учился в этом же учебном заведении», — сказал он.

Министр подчеркнул, что не жалеет об образовании, полученном в советское время, и что эта информация является открытой.

«Я не жалею ни об одном учебном заведении, где учился. Я достойно представлял страну, хорошо учился, и это общеизвестный факт. Если сейчас зайдёте на мою страницу в Facebook, увидите, что эта школа официально указана», — заявил Боля.

Говоря о том, почему он не завершил обучение в Высшем военно-политическом училище ПВО в Ленинграде, министр объяснил, что решение было принято после распада Советского Союза.

«Потому что в 1991 году распался Советский Союз. Я не хотел приносить присягу Российской Федерации и поэтому ушёл», — заявил он.

На вопрос о том, насколько военная подготовка помогла ему в профессиональной деятельности, Владимир Боля ответил, что главным приобретённым качеством стала дисциплина.

«Дисциплина. Дисциплина и ещё раз дисциплина. И понимание того, что есть слово „надо“», — сказал министр..

Комментируя критику со стороны некоторых пользователей интернета и политиков в связи с его военным образованием советского периода, Владимир Боля заявил, что она не имеет оснований.

«Я учился в высшем военно-политическом училище. Получал образование в советский период. Я не учился в Российской Федерации после 1991 года. Моё обучение проходило до 1991 года. Это была другая страна, это была империя», — сказал министр.

По его словам, его нельзя осуждать за то, что он учился в учреждении государства, которое существовало в то время.

«Я не мог, будучи ребёнком в тот период, считать себя кем-то другим, кроме гражданина страны, в которой жил. Я жил в государстве, которое до 1991 года называлось Советским Союзом. Соответственно, я учился в этой школе», — заявил Боля.

Министр назвал подобную критику «лишённой оснований» и подчеркнул, что за ней нет никаких аргументов.

«Эта критика не имеет под собой почвы и не подкреплена никакими доводами. Это фантазии и выдумки людей, которые пытаются связать всё со всем. Но людскую молву остановить невозможно», — заключил Владимир Боля.