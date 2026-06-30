В Молдове увеличили набор на программы профессионально-технического образования.

Больше 12 тысяч бюджетных мест будет в этом году на программах профессионально-технического образования. Число мест на дуальном обучении увеличили более чем на 500 по сравнению с прошлым годом.

Это связано с растущим интересом к рабочим профессиям. После окончания гимназии их выбирают все больше подростков, передает moldova1.md

В профессиональную школу в Сороках в новом учебном году готовы принять около ста студентов. Они смогут выбрать одну из четырех специальностей: повар, контролер качества пищевой продукции, оператор техподдержки компьютерных систем и швея.

"Мы знаем, что рофессия швеи остается востребованной как в Молдове, так и за рубежом. В нашей школе созданы все условия для ее освоения. Теоретические занятия проходят в классах, а практические - в двух мастерских, оснащенных современным оборудованием", - говорит преподаватель Елена Афанасий.

В профессиональных школах обучение строится прежде всего на практике.

"В этой лаборатории - 15 компьютеров, за которыми студенты выполняют практические задания. У нас есть все необходимое оборудование, чтобы они могли освоить обслуживание и сборку компьютеров. Мы учим устанавливать и настраивать операционные системы", - отметил преподаватель Ион Константин.

"Все учащиеся получают стипендию - предусмотрены три категории. Кроме того, мы предоставляем бесплатное общежитие и питание. Практические занятия проходят по расписанию не реже раза в неделю. Благодаря этому выпускники после двух лет обучения получают хорошую подготовку и легко находят работу", - сказал директор профессиональной школы Сорок Иван Луца.

В новом учебном году в центрах передового опыта, колледжах и профессиональных школах по всей стране предусмотрено 12 280 бюджетных мест. Более 2,5 тысяч - по программам дуального образования. Прием документов начнется 20 июля и впервые полностью пройдет в онлайн-формате. По данным профильного министерства, прошлым летом на программы профессионально-технического образования поступили больше восьми тысяч человек - почти на 15 процентов больше, чем годом ранее.