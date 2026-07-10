Боля проверил трассу за 56 млн евро, которую строят более шести лет.

Министр инфраструктуры Владимир Боля посетил строительную площадку национальной трассы R34 Хынчешты – Леова – Кагул – Джурджулешты.

Это один из крупнейших дорожных проектов в Молдове, который строится уже более шести лет и по которому неоднократно срывались сроки сдачи, сообщает bani.md

По словам министра, инспекция прошла совместно с представителями Государственной администрации автомобильных дорог (AND) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который финансирует проект.

«Мы выехали на объект, чтобы вместе с командой Государственной администрации автомобильных дорог и нашими партнерами из ЕБРР напрямую проверить ход работ. Наша задача заключалась в оценке темпов строительства, а также в обсуждении решений, необходимых для завершения проекта в срок и в соответствии с принятыми стандартами», — написал Владимир Боля на своей странице в Facebook.

Министр сообщил, что на участке протяженностью около 83 километров продолжаются работы по укладке асфальта, строительству мостов, тротуаров, кольцевых развязок и подъездных дорог.

Однако, согласно последним данным Государственной администрации автомобильных дорог, готовность объекта составляет лишь 62%, хотя трассу должны были ввести в эксплуатацию еще в феврале 2023 года.

Контракт стоимостью более 56 млн евро финансируется ЕБРР. Первоначально подряд получила итальянская компания Serenissima Costruzioni S.P.A., однако после начала процедуры банкротства она так и не приступила к работам. Позже проект был передан турецкой компании OZKA, специализирующейся на строительстве и обслуживании дорожной инфраструктуры.

Несмотря на то, что срок завершения строительства был продлен до конца 2024 года, работы так и не были завершены. Недавно генеральный подрядчик привлек в качестве субподрядчика компанию Nouconst, которая должна уложить верхний слой дорожного покрытия до конца текущего года. Полностью завершить проект планируется в 2026 году.

Официально реконструкция национальной трассы R34 Хынчешты – Леова – Кагул – Джурджулешты стартовала 21 февраля 2020 года. Таким образом, проект находится в стадии реализации уже более шести лет.