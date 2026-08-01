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stiri.md logostiri
1 Августа 2026, 13:00
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Берлинский: Призываю перевести Energocom в государственное здание и сэкономить 5,2 млн леев в год

Государственное предприятие Energocom ежегодно выплачивает более 5,2 млн леев за аренду офиса у частной компании.

Берлинский: Призываю перевести Energocom в госздание и сэкономить 5,2 млн леев в год.
Берлинский: Призываю перевести Energocom в госздание и сэкономить 5,2 млн леев в год.

Депутат от "Нашей партии" Александр Берлинский считает, что эти расходы можно сократить. Он направил премьер-министру Василе Тофану обращение с просьбой подобрать здание, находящееся в государственной собственности или управлении, которое можно было бы предоставить компании, передает stiri.md

«Я видел, что господин Тофан уделяет внимание ответственному использованию государственных средств, и это заслуживает одобрения. Я направил ему обращение с просьбой найти для Energocom помещение, находящееся в управлении государства. Если же предоставить такое помещение бесплатно невозможно, то хотя бы арендная плата должна перечисляться государственному учреждению, чтобы эти средства оставались в государственном секторе», — заявил Берлинский. 

Депутат сообщил, что проинформирует общественность об ответе, полученном от правительства, а также о мерах, которые будут приняты в связи с этим.

Берлинский отметил, что около 60% ежегодных расходов на аренду здания Energocom, составляющих 5,2 млн леев, включены в тариф на природный газ, который оплачивают потребители. Кроме того, процедура выбора офиса для компании, как утверждается, была проведена без организации тендера — были собраны лишь несколько коммерческих предложений.

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Источник
stiri.md logostiri
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