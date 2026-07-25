theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
stiri.md logostiri
25 Июля 2026, 20:45
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Берлинский: Отмена НДС позволила бы снизить счета за газ

Депутат от "Нашей партии" Александр Берлинский заявил, что отмена 8-процентного НДС на природный газ позволила бы снизить счета, которые оплачивают граждане.

Берлинский: Отмена НДС позволила бы снизить счета за газ.
Берлинский: Отмена НДС позволила бы снизить счета за газ.

Александр Берлинский заявил, что отмена 8-процентной ставки НДС на природный газ является одной из реальных мер, способных снизить суммы в счетах, которые оплачивают граждане. Об этом он сообщил во время акции протеста против повышения тарифов на газ, передает stiri.md

По словам Берлинского, "Наша партия" предложила эту меру в парламенте, однако парламентское большинство PAS отклонило инициативу, предпочтя сохранить бюджетные поступления за счет потребителей.

«"Наша партия" предложила отменить НДС на природный газ. Те, кто получает в бюджет сотни миллионов леев, не понимают, как живут люди с зарплатой в 5600 леев. Богатый никогда не поймет бедного», — заявил Александр Берлинский.

Депутат раскритиковал власти за отсутствие сочувствия к гражданам, вынужденным нести дополнительные расходы из-за очередного повышения тарифов. По его словам, лица, принимающие решения, игнорируют трудности, с которыми сталкиваются семьи с низкими доходами.

Источник
stiri.md logostiri
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте