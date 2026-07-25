Берлинский: Отмена НДС позволила бы снизить счета за газ.

Депутат от "Нашей партии" Александр Берлинский заявил, что отмена 8-процентного НДС на природный газ позволила бы снизить счета, которые оплачивают граждане.

Александр Берлинский заявил, что отмена 8-процентной ставки НДС на природный газ является одной из реальных мер, способных снизить суммы в счетах, которые оплачивают граждане. Об этом он сообщил во время акции протеста против повышения тарифов на газ, передает stiri.md

По словам Берлинского, "Наша партия" предложила эту меру в парламенте, однако парламентское большинство PAS отклонило инициативу, предпочтя сохранить бюджетные поступления за счет потребителей.

«"Наша партия" предложила отменить НДС на природный газ. Те, кто получает в бюджет сотни миллионов леев, не понимают, как живут люди с зарплатой в 5600 леев. Богатый никогда не поймет бедного», — заявил Александр Берлинский.

Депутат раскритиковал власти за отсутствие сочувствия к гражданам, вынужденным нести дополнительные расходы из-за очередного повышения тарифов. По его словам, лица, принимающие решения, игнорируют трудности, с которыми сталкиваются семьи с низкими доходами.