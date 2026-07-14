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rupor.md logorupor
14 Июля 2026, 22:24
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Компания Energocom выиграла тендер на поставку газа для Termoelectrica

Компания Energocom Trading SRL выиграла тендер, организованный на площадке Румынской товарной биржи EST, на поставку природного газа для Termoelectrica в период с октября по ноябрь.

Energocom выиграла тендер на поставку газа для Termoelectrica.
Energocom выиграла тендер на поставку газа для Termoelectrica.

По данным Energocom, материнской компании Energocom Trading, процедура закупки предусматривала общий ориентировочный объём природного газа в 618,438 МВт·ч, что эквивалентно примерно 58,6 миллионам кубометров. Газ будет использоваться для обеспечения потребностей Termoelectrica при производстве тепловой и электрической энергии, передает rupor.md

Согласно тендерной документации, предполагаемый объём поставок составляет 178,911 МВт•ч в октябре и 439,527 МВт•ч в ноябре.

Контракт направлен на обеспечение необходимого объёма природного газа для деятельности Termoelectrica в начале холодного сезона. Предприятие Termoelectrica является одним из основных производителей тепловой и электрической энергии в Республике Молдова.

«Этот результат укрепляет позиции Energocom Trading на конкурентном сегменте рынка природного газа Республики Молдова и подтверждает способность компании предлагать конкурентоспособные и надёжные решения для промышленных и институциональных потребителей», — говорится в пресс-релизе Energocom.

Источник
rupor.md logorupor
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