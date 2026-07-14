Компания Energocom выиграла тендер на поставку газа для Termoelectrica

Компания Energocom Trading SRL выиграла тендер, организованный на площадке Румынской товарной биржи EST, на поставку природного газа для Termoelectrica в период с октября по ноябрь.

По данным Energocom, материнской компании Energocom Trading, процедура закупки предусматривала общий ориентировочный объём природного газа в 618,438 МВт·ч, что эквивалентно примерно 58,6 миллионам кубометров. Газ будет использоваться для обеспечения потребностей Termoelectrica при производстве тепловой и электрической энергии, передает rupor.md

Согласно тендерной документации, предполагаемый объём поставок составляет 178,911 МВт•ч в октябре и 439,527 МВт•ч в ноябре.

Контракт направлен на обеспечение необходимого объёма природного газа для деятельности Termoelectrica в начале холодного сезона. Предприятие Termoelectrica является одним из основных производителей тепловой и электрической энергии в Республике Молдова.

«Этот результат укрепляет позиции Energocom Trading на конкурентном сегменте рынка природного газа Республики Молдова и подтверждает способность компании предлагать конкурентоспособные и надёжные решения для промышленных и институциональных потребителей», — говорится в пресс-релизе Energocom.