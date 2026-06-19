Реформа специальных пенсий: сотрудники угрожают уходом, Минюст говорит, что проблем нет.

План властей постепенно повысить пенсионный возраст для военных, полицейских и других сотрудников со специальным статусом вызвал недовольство.

Профсоюз Gardianul предупреждает, что реформа может привести к массовому уходу сотрудников, однако власти утверждают, что риска оттока кадров нет, сообщает tvrmoldova.md

Согласно законопроекту, разработанному Министерством труда и Национальной кассой социального страхования, пенсионный возраст для этих категорий будет постепенно увеличен с 45 до 50 лет. Изменения начнут внедряться с 2027 года и будут поэтапно действовать до 2036 года.

Кроме минимального возраста, сотрудники должны будут иметь не менее 20 лет службы и 25 лет общего трудового стажа, чтобы получить пенсию.

Профсоюз Gardianul, представляющий работников пенитенциарной системы, заявляет, что мера напрямую затрагивает людей, строивших карьеру на действующих правилах выхода на пенсию. Представители организации подчеркивают, что работа в тюрьмах является крайне тяжелой и проходит в условиях постоянного стресса, повышенного риска и частого контакта с заключенными.

«Речь идет не о привилегиях, а о компенсации за тяжелые условия труда и ограничения, которые эти сотрудники несут на протяжении всей карьеры», — говорится в позиции профсоюза.

Профсоюзы требуют, чтобы новые правила применялись только к тем, кто будет принят на службу после принятия закона, а не к уже работающим сотрудникам. Они также настаивают на дополнительных исследованиях влияния реформы на здоровье работников и работу учреждений.

Тем временем среди сотрудников пенитенциарной системы распространяются опасения, что изменения могут вынудить часть персонала уволиться до вступления закона в силу.

«У нас уже есть информация из системы МВД и других структур, что примерно треть сотрудников думает об уходе, потому что при поступлении на службу они рассчитывали на существующие льготы и социальные гарантии», — заявил депутат Ион Кику на заседании парламента.

Министр юстиции Владислав Кожухарь отверг эти опасения.

«Нет оснований для массового ухода. Такие разговоры появляются каждый раз, когда предлагаются законодательные изменения, но процесс всё ещё находится на стадии консультаций и согласований», — заявил министр.

Он добавил, что обсудил ситуацию с руководством Национальной администрации пенитенциарных учреждений и в настоящее время не наблюдается признаков массовых увольнений.

Законопроект будет обсуждаться с заинтересованными учреждениями перед тем, как поступить в парламент. Также предусмотрено, что исключение составят сотрудники специальных подразделений, закрытых пенитенциарных учреждений, следственных изоляторов и учреждений для больных заключённых, а также работники подземных объектов. Они смогут выходить на пенсию в 45 лет при наличии 15 лет специального стажа и 25 лет общего трудового стажа.

В настоящее время в стране насчитывается около 23 500 получателей пенсий за выслугу лет. Пенсионный возраст варьируется по ведомствам — от примерно 40 лет в пенитенциарной системе до более 50 лет в некоторых структурах, включая Службу информации и безопасности и Национальный центр по борьбе с коррупцией.