Бэлуцел: Диалог с аграриями есть, но "Сила фермеров" по любому поводу хочет протест.

«Многие сельскохозяйственные ассоциации на самом деле положительно оценили инициативы Министерства финансов в бюджетно-налоговой сфере, касающиеся аграриев. Существует тесное взаимодействие между Министерством финансов, Министерством сельского хозяйства, ассоциациями производителей и сельхозобъединениями. И есть "Сила фермеров", которая фактически при любом элементе обсуждения решает сделать новость о том, что выходит на протест», — заявил парламентарий в эфире передачи Forum на радиостанции Vocea Basarabiei, сообщает unimedia.info

Ведущий напомнил, что ассоциация "Сила фермеров" объявила о возможных протестах с сельхозтехникой у здания правительства.

«Это их право — протестовать. Но фермеры всегда желанные участники диалога с коллегами из Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства и правительства. Мы хотим обсуждать проблемы, и я точно знаю, что фермеры получили ответы на все свои опасения и вопросы, которые поднимали.

Что касается ставки НДС, мы ещё увидим окончательное решение в новой налоговой политике правительства. Но, насколько я понимаю, главная проблема аграриев не столько в ставке НДС, сколько в примерно 9 миллиардах леев невозмещённого налога. Фермеры хотят, чтобы возврат НДС осуществлялся в течение 30 дней. Это наше обязательство, и я уверен, что оно будет отражено в новой бюджетно-налоговой политике, чтобы мы вернулись к нормальной и максимально быстрой процедуре возврата НДС.

Возврат акциза на дизельное топливо — я также уверен, что это будет отражено в новой налогово-бюджетной политике, поскольку мы услышали требования аграриев. Возможно, не в полном объёме, но ответ на этот запрос точно будет.

Субсидии на гектар также обсуждаются с точки зрения справедливости и стратегической поддержки сельского хозяйства, поскольку речь идёт о государственных средствах. По всем этим вопросам у нас есть ответы, и они были доведены до представителей аграрного сектора. Насколько я понимаю, многие сельскохозяйственные ассоциации положительно оценили инициативы Министерства финансов», — сказал Бэлуцел.

На вопрос журналиста, где именно произошёл сбой в коммуникации, если дело всё же дошло до протестов, депутат ответил:

«Существует постоянный диалог между Министерством финансов, Министерством сельского хозяйства, ассоциациями производителей и аграрными объединениями. И есть "Сила фермеров", которая фактически по любому поводу предпочитает делать новость из того, что собирается протестовать. Это нужно сказать прямо. Переговоры не прекращались ни на секунду — ни с "Силой фермеров", ни с другими сельскохозяйственными ассоциациями и объединениями производителей».

Ассоциация "Сила фермеров" пока не прокомментировала слова депутата.

Напомним, что фермеры Фалештского района объявили о протесте, который состоится в пятницу, 12 июня, на национальной трассе Скуляны — Фалешты. Они недовольны ситуацией в аграрном секторе и усилением налоговой нагрузки на микро-, малые и средние сельхозпредприятия. Среди требований протестующих — введение прямых выплат на гектар, полный возврат акцизов на дизельное топливо и отказ от увеличения налогового бремени в условиях применения ставки НДС в размере 20%.

О проведении аналогичной акции сообщили и фермеры Кагульского района. Их протест с участием тракторов пройдёт 12 июня с 09:00 до 14:00 на трассе Кантемир — Кагул, возле въезда в село Андрушул-де-Жос. Там также будут находиться сельскохозяйственная техника и оборудование микро-, малых и средних фермерских хозяйств.